Con energía solar, reinauguran Hospital Materno Infantil de Fomento

La atención pediátrica y materna en el municipio de Fomento cuenta nuevamente con una instalación donde profesionales de la salud se sienten orgullosos de regresar al hospital que tanto cuidan y quieren

Un grupo de servicios que habían sido reorganizados hacia el Hospital General retoman su funcionamiento en la sede reinaugurada. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

El Hospital Materno Infantil del municipio de Fomento reinauguró sus servicios luego de un cambio de matriz energética, hecho que marca la vuelta de la institución a su sede habitual tras haber sido trasladada temporalmente al hospital general del territorio debido a la situación electroenergética que enfrenta el país.

La reapertura fue posible gracias a la donación de un kit fotovoltaico, cuya instalación permitió restablecer la atención materno-infantil en la instalación.

Así lo informó Noel González Medina, director general de Salud en el municipio, quien destacó que se trata de un logro muy demandado por los trabajadores y el pueblo de Fomento.

«Inicialmente, a raíz de todas las dificultades energéticas que tenemos en el país, fue necesario reorganizar el servicio materno-infantil hacia nuestro hospital general. Después de algunos meses de reorganizado este servicio allí, se logró un donativo de un kit solar para este hospital, se logró su instalación y abrimos nuevamente. Es algo muy demandado por los trabajadores, por el pueblo de Fomento», expresó.

Con la reapertura, la institución recupera el confort y los servicios habituales de la atención materno-infantil: el cuerpo de guardia de pediatría, el cuerpo de guardia ginecobstétrico, la sala de pediatría con todas sus camas y el personal debidamente cubierto, la sala de obstetricia y ginecología, el servicio de farmacia, esterilización y el salón de operaciones. Se prevé, además, reinaugurar la parte aprobada correspondiente a la cirugía ginecológica.

Aledaños a la institución, el banco de sangre y la base de ambulancias también se benefician del kit solar. De este modo, un grupo de servicios que habían sido reorganizados hacia el hospital general —y que funcionaban, aunque no con la calidad que se presta en este bloque materno-infantil— retoman su funcionamiento en la sede original.

La atención pediátrica y materna en el municipio de Fomento cuenta nuevamente con una instalación donde profesionales de la salud se sienten orgullosos de regresar al hospital que tanto cuidan y quieren.