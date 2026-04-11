Ojo con la sequía

Aunque marzo cerró como extremadamente lluvioso y en abril se esperan precipitaciones dentro de la norma, durante el último año el territorio aparece dentro de los más afectados por este fenómeno en el país

El Yayabo aprovechó para desbordarse en los días de abundantes precipitaciones de marzo. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Aunque en la provincia de Sancti Spíritus las precipitaciones en el recién finalizado marzo mantuvieron un comportamiento considerado como “extremadamente lluvioso”, la sequía debe continuar en la mira porque durante el último año el territorio aparece entre los más afectados por este fenómeno en el país.

Según el Centro del Clima del Instituto de Meteorología, en abril se esperan precipitaciones dentro de la norma, como el segundo mes de mayor acumulado de lluvias en el período.

Estos 30 días se consideran por los especialistas como un lapso de transición entre la sequía y la primavera, donde la influencia del anticiclón del Atlántico sobre Cuba se incrementa gradualmente, mientras las presiones descienden sobre el continente.

“Los sistemas extratropicales aún juegan un papel importante en el comportamiento del tiempo y el clima sobre toda la región, por lo que es usual que los frentes fríos crucen sobre nuestro territorio. También la ocurrencia de vientos de región sur es característica del mes de abril. Las precipitaciones generalmente están asociadas a sistemas frontales y ondas de los oestes”, asegura el pronóstico climático elaborado por expertos del propio instituto.

El comportamiento de las lluvias al cierre del trimestre enero-marzo 2026 dio lugar a que disminuyeran las áreas afectadas con sequía meteorológica en relación con igual lapso precedente, pero solo en un tres por ciento.

“Teniendo en cuenta el pronóstico de los acumulados de las precipitaciones para el mes de abril y que nos adentramos en el segundo mes del bimestre de mayor estrés hídrico para la vegetación dentro del período poco lluvioso, debe prestarse atención a la evolución de los totales de lluvia en las zonas ya afectadas con sequía meteorológica”, alertan los expertos.

En general, en toda la isla se espera la permanencia de las condiciones propias del evento La Niña débil, pasando a condiciones neutrales en mayo. Los modelos indican también un incremento de las probabilidades de que El Niño inicie su desarrollo en junio o julio y persista hasta finales del 2026.

En cuanto a las temperaturas, aunque en los últimos años han presentado una tendencia al aumento en toda la isla, en esta región central en el actual abril se prevén máximas en la norma, mientras que las mínimas se pronostican en el límite superior de los promedios habituales.

Por su parte, el Grupo de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial destacó en su resumen mensual, además de lo mojado que cerró marzo, que aquí se igualó el récord de menor entrada de frentes en esta temporada, con apenas 11 sistemas frontales.