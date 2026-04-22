Sancti Spíritus: La sequía sigue en pie (+fotos)

Fuerzas de la Empresa de Acueducto se enfrascan en solucionar los problemas relacionados con el abasto de agua. (Fotos: Cortesía de Acueducto)

Sin ignorar los beneficios que reporta la llegada de la primavera, que en los últimos días ha regado el suelo en una buena parte de la provincia, hay que destacar que la situación con la falta de agua potable en múltiples poblados y comunidades de la provincia sigue siendo un serio problema.

En ese sentido, ninguno de los ocho municipios del territorio está exento de los inconvenientes relacionados con la entrega del preciado líquido, ya sea por situaciones asociadas al agotamiento de las fuentes suministradoras, rotura de equipos de bombeo, la falta de combustible para garantizar con más frecuencia la distribución en pipas o, simplemente, por la falta de fluido eléctrico, que impide completar el llenado de los tanques y la posterior distribución en apenas tres horas de servicio.

El cambio de matriz energética ya beneficia a 99 estaciones de bombeo en la provincia.

Ante estas problemáticas Escambray dialoga con Roberto Nápoles Darias, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado de Sancti Spíritus, quien apuntó que, en medio de la difícil situación energética que atraviesa el país, en este territorio se hacen importantes esfuerzos por tratar de paliar las dificultades, a fin de asegurar, primero, la entrega de agua potable a los sitios más afectados y, luego, a los que pasan menos tiempo en espera de este beneficio.

»Actualmente contamos con más de 98 400 espirituanos que no reciben agua por diversas causas, entre los que figuran cerca de 23 000 que viven en lugares donde se produjeron roturas de los equipos de bombeo y otros 9 900 por concepto de sequía; no obstante; nuestra entidad trabaja para tratar de resolver esta situación, principalmente, en aquellos lugares más críticos y en lo que resta de semana se dará respuesta al arreglo de bombas en unas seis comunidades, aunque hay otras que dependen de piezas que no existen en la provincia y deben ser solicitadas a través de nuestra estructura nacionalmente», explica Nápoles.

Entre todos los territorios espirituanos, Trinidad es uno de los más aquejados, sobre todo los habitantes que dependen del manantial de San Juan de Letrán, fuente que, a pesar de las lluvias de las últimas jornadas, todavía no se recupera del todo y el bombeo apenas entrega a la planta de La Popa unos 80 litros por segundo.





»Nuestra entidad se enfrasca, igualmente, en la instalación de equipos de bombeo con el cambio de la matriz energética, programa que hasta la fecha suma 99 en toda la provincia, de las cuales 93 ya están activas, pero estamos trabajando también en el arreglo de otras seis bombas con recursos existentes en el territorio, entre las que sobresalen la de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos y la del cargadero de pipas de Jatibonico, entre otras», puntualiza el directivo.