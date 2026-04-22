IPVCE espirituano en el camino de la cooperación científica e investigativa

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Sancti Spíritus abrió sus puertas a los educandos de la institución educativa para llevar a cabo los cursos complementarios optativos y facultativos que concluyen en abril

Los estrechos vínculos de trabajo y cooperación que mantienen el CITMA y el IPVCE en Sancti Spíritus han permitido a sus educandos crecer en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Desde el pasado mes de febrero comenzaron en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera Rodríguez, de Sancti Spíritus, los cursos complementarios optativos y facultativos, que se llevaron a cabo de conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) a través de la modalidad de puertas abiertas.

La delegación provincial del CITMA, el Jardín Botánico, la Unidad de Medio Ambiente y el Centro Meteorológico de Sancti Spíritus han sido las principales entidades que han acogido a los estudiantes espirituanos.

A propósito de ello, el máster en Ciencias Dunierky Díaz Medina, director del IPVCE espirituano, aseguró: «Este tipo de cursos están comprendidos dentro del perfeccionamiento del Sistema de Educación Cubano con el que trabajamos; los mismos son de vital importancia, pues tributan a la formación vocacional y orientación profesional en materia de ciencia y tecnología para nuestros educandos».

Asimismo, los estudiantes de la vocacional espirituana han desarrollado en esos centros trabajos investigativos, cuyos resultados socializan para cerrar estas asignaturas complementarias.

También constituyen una gran oportunidad de crecimiento profesional para los educadores, quienes han tenido la responsabilidad de acompañar a sus estudiantes durante estos meses.

Precisamente, debido a la positiva acogida que han tenido los cursos por parte de los educandos, profesores y familiares, se ha decido que, antes del cierre del presente curso escolar, se lleve a cabo un proceso de rotación con la delegación provincial del CITMA, para continuar estrechando los vínculos investigativos que unen a ambas instituciones.

Al respecto Díaz Medina apuntó: «Con el CITMA mantenemos, desde hace varios años, una estrecha relación con fines educativos, investigativos y de cooperación que nos han permitido crecer, de forma recíproca, en materia de ciencia, tecnología e innovación».