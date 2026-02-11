Ómnibus Nacionales frena las salidas

Desde la provincia se mantiene la ruta Sancti Spíritus-La Habana (1:00 a.m.), así como los servicios de medibús para turnos médicos en la capital del país y en Villa Clara. Los carros de Viazul no tendrán afectación

La parada temporal de los ómnibus obedece a la crítica situación que presenta la falta de combustible. (Foto: Facebook)

Al igual que lo sucedido en otros sectores de la isla, la falta de combustible para garantizar servicios habituales obligó a paralizar la mayoría de las rutas que enlazan a Sancti Spíritus con varias ciudades, incluida la capital de todos los cubanos.

Así lo ratificó a Escambray Jorge Luis Rodríguez Ojito, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Ómnibus Nacionales Sancti Spíritus, quien apuntó que la decisión fue adoptada por el Ministerio del Transporte y comprende, en el caso de este territorio, la suspensión temporal de casi todos los destinos; solo queda activo el carro que sale a la 1:00 a.m. desde la ciudad del Yayabo hasta La Habana, para el cual se mantienen las reservaciones por la Agencia o mediante la APK Viajando.

El propio director apuntó: “Se priorizó, además, el servicio de transporte para personas con turnos médicos hacia La Habana (lunes y jueves) y a Santa Clara (martes y jueves), así como el ómnibus que lleva a los pacientes con tratamiento radiactivo, también en Santa Clara, de lunes a viernes”.

Rodríguez Ojito aclaró que quedan suspendidas las rutas Sancti Spíritus-La Habana 7:30 a.m., Cabaiguán-La Habana, Yaguajay-La Habana, Jatibonico-La Habana, Trinidad-La Habana, y el carro La Habana-Fomento que, aunque no pertenecía a esta provincia, operaba hacia la capital.

Igualmente, dijo que del servicio interprovincial se paralizan las rutas Sancti Spíritus-Matanzas, Sancti Spíritus-Villa Clara, Sancti Spíritus-Cienfuegos, Sancti Spíritus-Camagüey, Sancti Spíritus-Santiago de Cuba y Sancti Spíritus-Guantánamo. Quienes tenían reservaciones para esos destinos pueden reintegrar sus boletos y recibirán el ciento por ciento del pasaje; aunque se aclara que, si entra alguna guagua de otras provincias con capacidad disponible, tienen prioridad los que posean alguna reservación, porque la lista de espera quedó suspendida.

En el caso del funcionamiento de la terminal, el director aclaró que, aunque limitada de personal, continúa abierta las 24 horas, porque si pasan determinados ómnibus que vienen de otras provincias con alguna capacidad, pueden solicitar pasajeros.

“El otro servicio que mantiene nuestra empresa es el de Viazul, que genera ingresos en divisa —aclaró Ojito—, en ese caso están las rutas Trinidad-Aeropuerto José Martí-Terminal de La Habana y viceversa y el carro que contempla el recorrido Trinidad-Cienfuegos-Playa Larga-Varadero y el similar de retorno.

La parada en los servicios habituales servirá para priorizar aquellos trabajos en el taller que beneficien el estado técnico de los equipos, así, por ejemplo, ya se labora en la reparación de varios motores para que, cuando haya nuevamente disponibilidad de combustible, esos carros estén listos.