ONEI informa disminución en el arribo de viajeros a Cuba

Del total de viajeros, arribaron al país isleño en el periodo 387 mil 591 visitantes internacionales, que representa el 39,3 por ciento del total

La cifra equivale a 664 mil 522 viajeros menos, acotó la ONEI. (Foto: Cubasí)

Cuba recibió hasta junio 699 mil 878 viajeros, que representan el 51,3 por ciento respecto a igual período de 2025, informó la Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba (ONEI).

La cifra equivale a 664 mil 522 viajeros menos, acotó la fuente.

Del total de viajeros, arribaron al país isleño en el periodo 387 mil 591 visitantes internacionales, que representa el 39,3 por ciento del total.

Dicha cantidad significa 598 mil 15 visitantes internacionales menos que en el mismo lapso del año anterior, destacó la ONEI.

La disminución más notoria se produjo por parte de las personas procedentes de Canadá (301 mil 181 menos), la comunidad cubana en el exterior (45 mil 799 menos), la Federación de Rusia (42 mil 775 menos) y de Estados Unidos (36 mil 85 menos).

De acuerdo con la publicación, se considera viajero a toda persona que se desplaza entre dos o más países distintos.

En caso de que la persona se traslade fuera de su país de residencia se considera internacional, sin importar el motivo del viaje o el medio de transporte.

Asimismo, son considerados visitantes internacionales a quienes viajan a un país diferente de aquel en el cual tienen su lugar de residencia habitual por un período no superior a un año, cuyo motivo principal es ocio, recreación, negocios u otro personal, y no el de ejercer una actividad remunerada en el país visitado.