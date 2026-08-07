Presentan nuevas modalidades de negocio para el turismo en Cuba

Se autoriza el desarrollo inmobiliario turístico en La Habana y otras zonas urbanas del país. (Foto: Cubasí)

Arrendamientos, usufructos y compraventas de inmuebles son las nuevas modalidades de negocio a las que se abrió recientemente el turismo en Cuba. A partir de las 176 transformaciones aprobadas, la Isla puso en marcha un escenario más abierto, competitivo y diverso para el sector, una oportunidad para explorar las nuevas posibilidades de inversión, negocio y colaboración.

Gran Caribe Hoteles en sus plataformas de redes sociales sintetizó información útil para todos los interesados en conocer sobre las posibilidades de participación de inversión extranjera, cubanos en el exterior y capital privado nacional en destinos como La Habana Vieja, Trinidad y los cayos.

Añadió que también han sido autorizadas agencias privadas, el alquiler de autos y los servicios de guías independientes, con incentivos fiscales para el ecoturismo; en tanto las franquicias cubanas en el exterior empiezan a ser una realidad.

En cuanto a las transformaciones, especificó que en lo referido a la inversión extrajera se amplían los derechos de superficie a 99 años y de usufructo a más de 50; en el comercio exterior se permite a empresas privadas y cooperativas realizar actividades de comercio exterior directamente; mientras en cuanto a la banca y finanzas se creará un banco corporativo online para el sector con vínculos en el exterior.

PASO ABIERTO A NUEVOS ACTORES

Además, se abrió el abanico de quienes pueden prestar servicios turísticos directos como el alquiler de autos (autorizados para empresas estatales, inversión extranjera y formas de gestión no estatal), agencias de viajes (podrán ser constituidas por empresas mixtas, 100% extranjeras o por el sector no estatal) y guías de turismo y agentes de venta privados (previa certificación y autorización).

En general, la estrategia busca posicionar la marca Cuba en el mundo, lo que tiene como fortaleza mayor el impulso de franquicias cubanas en el exterior como vía de generación de ingresos y presencia global. Es el caso de las Casas Cuba, Casas de Habanos, La Bodeguita del Medio, El Floridita, Tropicana, entre otras.

Los beneficios fiscales aprobados crean estímulos y mejoran la coordinación del sector, en especial en el impulso de proyectos de ecoturismo y turismo especializado. Asimismo, se aprueba la figura de un gestor de destino local para integrar a todos los actores y garantizar una gobernanza mixta eficiente; y se evaluará un impuesto o contribución especial para la sostenibilidad y promoción de los destinos.



EXPANSIÓN TURÍSTICA

Entre las medidas relacionadas con la expansión turística se encuentra la descentralización del desarrollo turístico para potenciar todo el país y se designarán Zonas de Desarrollo Económico con regímenes especiales en la cartera de oportunidades.

Igualmente, se autoriza el desarrollo inmobiliario turístico en La Habana y otras zonas urbanas del país.

También se amplían las vías para hacer negocios en el sector pues, además de las empresas mixtas y contratos de administración, se podrá operar a través de arrendamiento de instalaciones turísticas, derechos de usufructo oneroso sobre áreas o activos, compra-venta de inmuebles (aprobado caso a caso) e inversión extranjera, de cubanos en el exterior y nacionales.