ONU: Cuba defiende transición energética justa

El embajador Ernesto Soberón Guzmán subrayó que las medidas coercitivas unilaterales limitan el acceso a tecnologías, financiamiento y cooperación internacional

Soberón defendió en la ONU la necesidad de impulsar la industrialización, la generación de valor agregado y la transferencia de tecnologías. (Foto; CubaMinrex)

Cuba abogó en la sede de la ONU por una transición energética justa, soberana e inclusiva, al tiempo que denunció el impacto negativo del bloqueo de Estados Unidos sobre el desarrollo energético del país.

De acuerdo con una publicación en el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador Ernesto Soberón Guzmán, representante cubano, subrayó que las medidas coercitivas unilaterales limitan el acceso a tecnologías, financiamiento y cooperación internacional.

De igual modo, denunció que esa realidad obstaculiza los esfuerzos nacionales para avanzar hacia un modelo energético sostenible.

Soberón defendió en la ONU la necesidad de impulsar la industrialización, la generación de valor agregado y la transferencia de tecnologías, junto al fortalecimiento de las capacidades nacionales, evitando reproducir patrones históricos de extracción de recursos, dependencia tecnológica y concentración de beneficios.

El diplomático subrayó que el respeto al derecho soberano de los Estados sobre sus recursos naturales constituye un principio esencial para garantizar una transición energética equitativa.

Señaló, además, que corresponde a cada país decidir, en consonancia con sus prioridades nacionales y el Derecho Internacional, cómo gestionar y aprovechar sus minerales críticos, de manera que estos contribuyan al desarrollo soberano y sostenible de sus pueblos.

Asimismo, reiteró el compromiso de la mayor de las Antillas con los objetivos globales de reducción de emisiones y con la implementación de proyectos que favorezcan el uso de fuentes renovables, pese a las restricciones impuestas por el cerco económico.