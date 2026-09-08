Órgano de la ONU evaluará impacto del bloqueo de EEUU en derechos humanos del pueblo cubano

Este miércoles será presentado al Consejo de DDHH el informe con los resultados de la visita oficial a Cuba de la Relatora Especial sobre Medidas Coercitivas Unilaterales

Consejo de Derechos Humanos de la ONU. (Foto: Ecured)

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinará este miércoles, el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero y del cerco energético impuestos por el gobierno de los Estados Unidos, en los derechos humanos del pueblo cubano.

En ese contexto, será presentado a consideración del Consejo el informe con los resultados de la visita oficial a Cuba de la Relatora Especial sobre Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU).

El informe de la Relatora constituye la primera evaluación en el terreno del impacto del bloqueo contra Cuba, realizado por un mecanismo especializado independiente del Consejo de Derechos Humanos.

Durante su estancia en Cuba, del 11 al 21 de noviembre de 2025, como parte de la recopilación de evidencias de primera mano, la Relatora Especial sostuvo numerosos encuentros con representantes de diversas esferas del país, incluyendo el gobierno, sector privado, empresarios, organizaciones humanitarias y no gubernamentales, docentes, profesores universitarios, investigadores independientes y periodistas. También se reunió con representantes del equipo de las Naciones Unidas en el país, entidades de la ONU y miembros de la comunidad diplomática.

Como resultado de lo constatado en el terreno, en el Informe se presentan múltiples evidencias sobre los enormes daños en la vida del pueblo cubano y en la economía del país ocasionados por el bloqueo económico recrudecido de los Estados Unidos.

El informe dictamina que las medidas coercitivas de Estados Unidos violan la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, así como los derechos humanos de los cubanos, incluyendo el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a no vivir en la pobreza, a una vida digna, así como los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

El documento también alerta que las medidas adicionales aplicadas por el gobierno de Estados Unidos durante 2026, que incluyen la imposición de un cerco energético a Cuba, han recrudecido aún más los impactos humanitarios y económicos del bloqueo.

Se reconocen y encomian en el texto los esfuerzos sostenidos del gobierno de Cuba para mitigar los efectos negativos, pero al mismo tiempo se destaca que las acciones de Estados Unidos son de tal magnitud y persistencia, que sobrepasan los esfuerzos de mitigación de las autoridades cubanas.

En su informe la Relatora concluye que Estados Unidos debe cesar o suspender todas las medidas coercitivas contra Cuba y sus empresas y levantar todas las restricciones que obstaculizan el suministro a la Isla de bienes esenciales, incluyendo alimentos y medicinas.

Igualmente, destaca que Washington debe abstenerse de las presiones contra Cuba y poner fin a su designación como Estado patrocinador del terrorismo.

También llama al gobierno estadounidense a derogar el estado de emergencia nacional que ha declarado bajo la alegación de que Cuba es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y armonizar su legislación con el Derecho Internacional.

(Tomado de Cubaminrex)