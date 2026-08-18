Pacto Histórico pide controvertir discurso de presidente colombiano

“Este derecho no es una concesión del Gobierno: es una garantía constitucional de la oposición, el pluralismo y la democracia. Exigimos su pleno y oportuno cumplimiento”, planteó la agrupación opositora

A juicio de los integrantes de la agrupación progresista, Colombia merece respuestas sobre la atención del terremoto. (Foto: PL)

La Dirección Nacional del Movimiento Político Pacto Histórico solicitó este martes ejercer su derecho a réplica a la alocución presidencial realizada la víspera por el mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Para tal fin, informó en sus medios oficiales que pidió formalmente al sistema de medios públicos garantizar el espacio correspondiente para controvertir las palabras del jefe de Estado, que versaron sobre las acciones tomadas tras el impacto del sismo de 7,4 grados que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.

Expuso la colectividad que la ley garantiza a las organizaciones políticas declaradas en oposición un espacio, dentro de las 48 horas siguientes, en los mismos medios, con igual tiempo y horario, para controvertir la posición del Gobierno Nacional.

“Este derecho no es una concesión del Gobierno: es una garantía constitucional de la oposición, el pluralismo y la democracia. Exigimos su pleno y oportuno cumplimiento”, planteó en su comunicado.

De acuerdo con el representante Gabriel Becerra, la Dirección Nacional del Pacto Histórico ejercerá su derecho a presentar otra perspectiva sobre la gestión del Gobierno frente al terremoto que hoy golpea a Colombia.

“Mientras el país necesita una acción decidida, oportuna, coordinada y eficaz del Estado, lo que hemos visto es respuestas insuficientes de parte de Abelardo de la Espriella y su equipo”, escribió en su cuenta de X.

A juicio de los integrantes de la agrupación progresista, Colombia merece respuestas sobre la atención del terremoto: las decisiones en las horas críticas, la capacidad de rescate y la ayuda.