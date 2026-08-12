Declaran tres días de duelo nacional en Colombia tras sismo

La búsqueda de sobrevivientes en Colombia entra hoy en su tercer día consecutivo. (Foto: Internet)

La Presidencia de Colombia decretó hoy tres días de duelo nacional por las víctimas fatales ocasionadas tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido en el país el pasado lunes y que ya ascienden a 190, según datos oficiales.

Debido al desastre que deja igualmente mil 679 heridos, el presidente, Abelardo de la Espriella, oficializó la declaratoria de emergencia nacional, una herramienta que le permite al mandatario en funciones dictar normas sin requerir de las aprobaciones del Congreso.

Otra de las medidas tomadas por el gobierno es el aplazamiento por dos meses de la obligación de declarar y pagar el impuesto de renta para los contribuyentes de las ciudades más afectadas por el sismo, dígase Cali, Palmira, Tuluá, Buenaventura, Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y Popayán.

También se anunció un subsidio de arriendo para las familias damnificadas y el alivio del pago de los servicios públicos por los próximos tres meses.

La búsqueda de sobrevivientes en Colombia entra hoy en su tercer día consecutivo.

El Ejército Nacional informó que más de 30 soldados especializados del Batallón de Ingenieros llegaron desde Bogotá a Cali para apoyar la atención de la emergencia en esa urbe.

Con un binomio canino, dron con capacidad térmica y equipos especializados, se suman a las labores de búsqueda, rescate y atención a los vallecaucanos, detalló. La sociedad civil organiza asimismo cadenas de ayuda con la instalación de puntos de acopio de productos de primera necesidad para hacer llegar a quienes lo perdieron todo debido a la tragedia.

De acuerdo con la Asociación de Ciudades Capitales, el terremoto ocasionó el colapso de 243 estructuras: 92 en Pereira, 69 en Armenia, 56 en Cali, 17 en Manizales y nueve en Quibdó.

Remarcó la fuente que la afectación va más allá de las viviendas pues se registran severos daños en centros educativos, hospitales, infraestructura vial, aeropuertos, sistemas de acueducto, energía y telecomunicaciones, transporte masivo y bienes patrimoniales.

Según comunicó la Aeronáutica Civil, ya funcionan la mayoría de los aeropuertos en el país, excepto el Matecaña de Pereira y el Santa Ana de Cartago, que tienen limitaciones en su operatividad.

El Guillermo León Valencia de Popayán se mantiene cerrado por las emisiones de ceniza del volcán Puracé.

Las autoridades gubernamentales, entre ellas el vicepresidente, José Manuel Restrepo, comunicó que comenzará a llegar ayuda internacional.