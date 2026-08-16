De la Espriella: “Alianza con EE.UU. es un imperativo para la reconstrucción de Colombia”

El mandatario colombiano informó a través de su cuenta en la red social X que mantuvo una conversación telefónica de 10 minutos con Trump, en la que agradeció el envío de equipos de rescate y la ayuda económica prometida, que asciende a 26,5 millones de dólares

Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia. (Foto: Internet)

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, solicitó este jueves a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la suspensión temporal de los aranceles del 12,5 por ciento que pesan sobre los productos colombianos, con el objetivo de aliviar la situación de los empresarios afectados por el terremoto de 7,4 grados que sacudió el país el pasado lunes.

El mandatario colombiano informó a través de su cuenta en la red social X que mantuvo una conversación telefónica de 10 minutos con Trump, en la que agradeció el envío de equipos de rescate y la ayuda económica prometida, que asciende a 26,5 millones de dólares. Reveló además que el gobernante estadounidense manifestó sus condolencias por las víctimas del sismo y su solidaridad con las familias afectadas.

“También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto”, refirió De la Espriella.

El pronunciamiento del mandatario colombiano omite si Trump accederá a la solicitud de alivio arancelario. De la Espriella calificó la conversación como “muy amigable y cordial”, y describió a Trump como “supremamente cálido”. Afirmó además que “la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción” del país.

Hoy más temprano, De la Espriella también divulgó que conversó con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien agradeció “profundamente por toda la ayuda humanitaria y por los rescatistas que Israel ha enviado a Colombia”. Sin embargo, el arribo de la brigada israelí ocurrió más de 96 horas después del sismo, lo que ha generado fuertes cuestionamientos ciudadanos.

De acuerdo con el sitio web Periodistas Unidos, el equipo israelí ha recibido prebendas en comparación con otros destacamentos: “Los rescatistas se retiraron en camionetas de lujo, custodiados por la alcaldía de Cali. Mientras los topos mexicanos se mueven con sus propios recursos y la ayuda de la ciudadanía caleña”, denunció la plataforma.

El gobierno de De la Espriella ha recibido críticas por su gestión del desastre. Al priorizar la ayuda ofrecida por Israel, Estados Unidos, Ecuador y Perú, algunos analistas advierten sobre el sesgo ideológico aplicado a la aceptación de las ayudas en detrimento de una respuesta más efectiva para los damnificados.

“No recibir ayudas por ideologías no tiene presentación y denota un gobierno indolente en el que prevalece lo político por encima de lo humano”, resumió el senador Ariel Ávila.