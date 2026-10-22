Pago a jubilados en Sancti Spíritus, una prioridad con nuevos rostros

Actualmente, 11 actores económicos no estatales de la provincia, nueve TCP y algunas mipymes están incorporados al pago de jubilados en su radio de acción; mientras, se continúan buscando alternativas para perfeccionar el proceso

Si por alguna razón, alguien no puede moverse de su hogar, se le efectúa el pago en su propia vivienda. (Fotos. ACN)

Julio Quintana, uno de los jubilados residentes en la comunidad de La Aurora, en la provincia de Sancti Spíritus, e impedido físico, sortea la distancia que lo separa de la mesa donde aguarda la representante del Banco Popular de Ahorro (BPA), se sienta en la silla y, entre sonrisas, refiere que este cobro de su retiro sí da tranquilidad.

Es cierto que dada la situación actual y los altos precios no alcanza, pero que te paguen casi en el portal de tu casa, sin lidiar con los viajes a Guayos o a Cabaiguán, para los que hay que desembolsar bastante dinero, sin la molestia de las colas y el tiempo invertido, es toda una dicha, subrayó a la Agencia Cubana de Noticias.

Sin terminar su reflexión, firma un documento duplicado que la trabajadora bancaria le extiende tras revisar el carné de identidad y la tarjeta del banco y recibe en sus manos el monto correspondiente.

Como parte de la estrategia del BPA a nivel de país para seguir acercando el pago a los jubilados a sus lugares de residencia, la institución espirituana movió los resortes solidarios de sus trabajadores y organizaron un proceso en el que ya habían dado pasos iniciales.

La Sucursal 5102, ubicada en el Consejo Popular de Colón, en Sancti Spíritus, es pionera en una iniciativa que busca favorecer a este importante sector de la sociedad.

La Sucursal 5102, ubicada en el Consejo Popular de Colón, en esta ciudad, es pionera en una iniciativa que busca favorecer a este importante sector de la sociedad y que en este sitio siempre ha sido prioridad, indicó Yamilsi Arteaga Calcines, directora del centro.

Acotó que, primero, convocaron a los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) y representantes de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del área a un intercambio, les explicaron la necesidad de contribuir con este programa y la respuesta fue positiva y, luego, ordenaron el servicio para hacerles llegar el dinero a las casas de estos espirituanos.

Actualmente, 11 actores económicos no estatales de la provincia, nueve TCP y algunas mipymes están incorporados al pago de jubilados en su radio de acción; mientras, se continúan buscando alternativas para perfeccionar el proceso.

Del agradecimiento de esto gesto bien sabe Yunaisy Plasencia Cárdenas, especialista de la Dirección Provincial del BPA, que una vez terminada su jornada laboral se dirigió a una comunidad situada a unos cinco kilómetros de esta urbe para efectuar el pago a 51 personas.

Priorizamos a los pensionados de los grupos 1 y 2, los nacidos hasta 1949, significó, pues dada la edad, los padecimientos propios de Salud y los problemas con el transporte, se les dificulta mucho la movilidad.

Plasencia Cárdenas aseveró que tras conocerse la noticia, un vecino prestó generosamente su vivienda como centro de pago, creó las condiciones imprescindibles y todo marcha ahora con disciplina y rapidez.

En lo personal, destacó, me produce una satisfacción inmensa, solo ver en esos rostros el alivio por haber aligerado uno de sus problemas es un aliciente.

Detalló que si por alguna razón, alguien no puede moverse de su hogar, se le efectúa el pago en su propia vivienda.

Emilia Alicia Lamadrid Bernal, jubilada del Ministerio del Interior, está atenta al diálogo y tras recibir su dinero puntualizó que alternativas como estas son muy necesarias en estos momentos; bien pensadas y ejecutadas, un ejercicio real de atención a las personas más necesitadas, expresó.