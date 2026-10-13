De la Banca depende el éxito de buena parte de las medidas que implementa Cuba (+fotos)

Así afirmó en Sancti Spíritus Juana Lilia Delgado Portal, ministra presidente del Banco Central de Cuba, durante el acto nacional por el Día del Trabajador Bancario en la isla

La ministra presidente del Banco Central de Cuba aseguró que la labor de la banca es imprescindible. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez Portal/ Escambray)

“En medio de las complejidades que atraviesa Cuba, la banca es parte esencial de la economía y, por ende, de su correcto funcionamiento depende buena parte de la implementación de las medidas que pretenden aliviar la realidad financiera de nuestro pueblo”, expresó Juana Lilia Delgado Portal, ministra presidente del Banco Central de Cuba, durante el acto nacional por el Día del Trabajador Bancario, que tuvo lugar este 13 de octubre en el Teatro Principal de Sancti Spíritus.

“Los mayores retos de nuestro sector son la recuperación de la funcionalidad del sistema financiero, la devolución al peso cubano de su función como medio de pago y el restablecimiento del papel del crédito y el ahorro en la vida económica del país”, recalcó Delgado Portal en la celebración, en la que se rindió merecido homenaje a Fidel Castro en el año de su centenario, y al Comandante Ernesto Guevara, primer presidente de la Banca revolucionaria cubana.

Este central territorio fue elegido como sede de la celebración por los resultados que presentan las instituciones bancarias de la provincia.

La secretaria general del Sindicato Nacional de los trabajadores de la Administración Pública recordó que hace 66 años la Revolución nacionalizó la banca para ponerla en función del sistema social.

Niuris Cabrera Ibáñez, secretaria general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Administración Pública, recordó a los presentes que fue precisamente el 13 de octubre de 1960 cuando el Gobierno Revolucionario nacionalizó la banca para ponerla en función del pueblo.

“A 66 años de implementada la Ley de Nacionalización de la Banca podemos decir que no hay un solo proceso en el orden político, social y económico de nuestro país en que no hayan estado presentes los trabajadores bancarios”, aseguró la dirigente sindical.

Cabrera Ibáñez añadió que el sector tiene una ardua tarea en la implementación de las 176 medidas para las transformaciones económicas y sociales aprobadas por la máxima dirección del Partido y el Gobierno cubanos.

Como parte de la conmemoración fueron reconocidos trabajadores de larga y destacada trayectoria en el sistema bancario de la provincia, entre ellos, José Antonio Sánchez Coca, quien acumula 48 años en el Banco de Crédito y Comercio (Bandec).

Durante el acto se reconoció a trabajadores con 25, 35, 40 y 45 años o más de entrega al sector.

Cuatro entidades del sistema bancario espirituano recibieron la condición de Colectivo Distinguido Nacional.

De igual manera, cuatro entidades del territorio recibieron la condición de Colectivo Distinguido Nacional que otorga el Sindicato de los Trabajadores de la Administración Pública: las direcciones provinciales de Bandec y Banco Popular de Ahorro (BPA) y Cadeca, así como la sucursal 5202 del BPA.

El acto contó con la presencia de Yaisel Osvaldo Pieter Terry, miembro del Comité Central del Partido y del Secretariado Nacional de la CTC, así como dirigentes del Partido y el Gobierno de Sancti Spíritus, directivos del sistema bancario nacional y del territorio y una representación de los trabajadores de las instituciones bancarias espirituanas.

La conmemoración contó con talento artístico del territorio.

En intercambio con la prensa espirituana al finalizar el acto, Juana Lilia Delgado Portal comentó sobre la presencia de efectivo en las sucursales bancarias.

“El sistema bancario cubano cuenta en este momento con cantidades significativas de dinero físico ─aseguró─. Entre las ventajas que esto nos ha permitido está el hecho de que nuestros jubilados puedan extraer mensualmente la totalidad de su pensión”.

“El problema ahora no está solo en si el banco tiene más efectivo o no; el verdadero problema radica en la negativa de varios negocios privados a aceptar los pagos digitales lo cual aumenta la demanda de dinero líquido.

“Por otra parte, tenemos el problema del no retorno del dinero al banco lo cual viola lo establecido para los actores económicos y dificulta el flujo natural en el sistema bancario”, concluyó la máxima representante de la Banca cubana.