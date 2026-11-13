Cuentas fiscales sin operaciones serán cerradas, advierte el Banco Popular de Ahorro

La dirección provincial del BPA de Sancti Spíritus emitió una nota dirigida a los trabajadores por cuenta propia que mantienen inactivas las cuentas bancarias de sus emprendimientos

Este tipo de cuentas aporta transparencia a la gestión financiera de los emprendimiento y garantiza un correcto control fiscal.

La dirección provincial del Banco Popular de Ahorro (BPA) de Sancti Spiritus alerta a los trabajadores por cuenta propia (TCP) que mantienen sin movimientos sus cuentas bancarias fiscales, que se procederá al cierre de las mismas de persistir tal situación.

José Arturo Couzo Villarreal, jefe de departamento de Banca de Negocios de la entidad bancaria, comentó a Escambray que los TCP están obligados a operar sus negocios mediante estas cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.

“Cuando una persona natural se acerca a la Dirección de Trabajo para tramitar la apertura de su emprendimiento, decide en ese trámite en qué sucursal bancaria desea operar su cuenta.

“A partir de ahí y por un sistema de conciliación entre las entidades involucradas, el banco procede a abrir la cuenta bancaria fiscal y el titular de la patente debe presentarse en la sucursal para activarla”.

Según Couzo Villarreal, en la provincia se encuentran abiertas más de 14 000 cuentas bancarias fiscales solo en el caso de los trabajadores por cuenta propia.

Asimismo, aclaró que los titulares de estas cuentas pueden reclamar los fondos que tenían en ellas, incluso cuando se declare su cierre por la inoperatividad.

Este tipo de cuentas aporta transparencia a la gestión financiera de los emprendimiento y garantiza un correcto control fiscal. Mantenerlas sin operaciones constituye una contravención a lo establecido en materia tributaria y bancaria.

El sistema bancario y las direcciones de Trabajo y de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en el territorio mantienen conciliaciones constantes que permiten conocer si algún TCP solicitó licencia temporal por algún motivo justificado o se declaró el cierre de su negocio.

Escambray reproduce íntegramente la nota informativa que emitió la dirección provincial de BPA en Sancti Spíritus para alertar a los titulares de cuentas bancarias fiscales sin operaciones.

Nota Informativa de la dirección provincial del Banco Popular de Ahorro (BPA) Sancti Spíritus

Se les comunica a todos los trabajadores por cuenta propia (TCP) cuyas cuentas bancarias fiscales pertenezcan a sucursales del Banco Popular de Ahorro en la provincia de Sancti Spíritus, que todas aquellas cuentas que no cumplan con lo regulado para su funcionamiento, se procederá a su cierre a partir del 30 de noviembre.

En este caso se encuentran las cuentas formalizadas en el banco por sus titulares , pero que no hayan tenido operaciones.

En igual sentido se cerrarán las cuentas abiertas de manera centralizada por la Plataforma de Actores Económicos cuyos titulares no hayan acudido a la sucursal bancaria para su formalización, transcurridos 30 días después de haberse recibido la apertura de la cuenta.

Lo anterior se fundamenta en las regulaciones dispuestas en el Decreto Ley 90, del Consejo de Estado que norma el ejercicio del trabajo por cuenta propia, y que en su artículo 30, define claramente la obligación de los TCP de comercializar sus productos y servicios y ejecutar sus pagos a través de la cuenta bancaria fiscal, según los procedimientos bancarios vigentes.

En igual sentido el Decreto Ley 91 De las contravenciones en el ejercicio del trabajo por cuenta propia, tiene entre las contravenciones de carácter grave, recogidas en el artículo 12 en su inciso e) no emplear la cuenta bancaria fiscal o corriente según corresponda para realizar las operaciones de cobros y pagos .

Y en febrero de 2026 fue publicado el Decreto Ley No 100 sobre el sistema de pagos, que define de igual manera en su artículo 29 la obligación de que los pagos que se deriven de obligaciones con el presupuesto del estado, se realicen desde las cuentas corrientes declaradas con propósitos fiscales.

Por su parte el Banco Central de Cuba mediante la Resolución 111 de agosto de 2023 reguló las obligaciones de todos los actores económicos en lo referente a los depósitos en sus cuentas corrientes.

Basado en lo anterior se ha decido previa coordinación con las direcciones de Trabajo y la ONAT iniciar un proceso de cierre de todas las cuentas de TCP que no cumplan con lo indicado.