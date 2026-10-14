En fotos: Ministra presidenta del BCC en sucursales bancarias de Sancti Spíritus

En la visita a las diferentes sucursales del sistema bancario en la provincia, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Juana Lilia Delgado Portal sostuvo intercambios con trabajadores y clientes

Durante el recorrido la Ministra del BCC intercambió con jubilados que por estos días reciben las pensiones. (Fotos: Banco Central de Cuba/Facebook)

La ministra presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Juana Lilia Delgado Portal, sostuvo intercambios con clientes y trabajadores bancarios de Sancti Spíritus, provincia ganadora de la sede del acto nacional en homenaje a los hombres y mujeres de este sector en Cuba.

Según consta en la cuenta de Facebook del BCC, antes de participar en el acto nacional por el trabajador bancario, celebrado este 13 de octubre en este territorio al centro de Cuba, Delgado Portal realizó un intenso periplo por sucursales espirituanas, donde también constató la atención que se le brinda a los jubilados que por estos días reciben su pensión.

La titular del organismo intercambió con trabajadores y clientes en Cadeca, el Banco Financiero Internacional y las sucursales 5202 del Banco Popular de Ahorro (BPA) y 5241 del Banco de Créditos y Servicios (Bandec), de la cabecera provincial. Se interesó por conocer cómo marcha el proceso de cambio de matriz energética.

Sancti Spíritus fue distinguida nacionalmente por el aporte de sus trabajadores al perfeccionamiento de los servicios financieros del país.