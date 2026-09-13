Paneles solares prometen mejorar telecomunicaciones en Fomento

La iniciativa busca estabilizar las telecomunicaciones en la región y ampliar beneficios para la población y el sector empresarial

Las telecomunicaciones en la región mejorarán ostensiblemente con la instalación del módulo de energía solar. (Fotos: Yasmani Jáuriga/ Facebook)

La noticia, largamente esperada por los pobladores de Fomento, ya es una realidad: hace pocas horas inició el cambio de matriz energética en las oficinas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en ese municipio espirituano, de acuerdo con información divulgada en Facebook por Yasmani Jáuriga, viceintendente de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

La instalación de paneles solares, piezas y equipos asociados permitirá respaldar el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones ante las limitaciones del sistema eléctrico.

Según Jáuriga, la llegada de los paneles solares, piezas y equipos para el montaje sufrió demoras debido al bloqueo económico y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, así como a las restricciones de las navieras para operar en el país.

No obstante, finalmente todos los equipos y accesorios se encuentran en el municipio y en la provincia. El proceso de montaje ya comenzó y se pretende concluir en un período de 10 a 15 días.

Este cambio de matriz energética ofrece la posibilidad, en primer lugar, de mantener las comunicaciones en Fomento mediante la red fija, los datos y los datos móviles.

También garantiza el funcionamiento de los bancos, un servicio esencial para que la población pueda extraer su dinero, y de todas las empresas que necesitan datos para realizar trámites de la población.

La instalación también promete devolver vitalidad a la cobertura celular.

Además, Etecsa trabaja en la posibilidad de enlazarse con la radio base de Loma Alta y mejorar así la cobertura móvil y la conexión. Actualmente, la empresa de telecomunicaciones pertenece al circuito 29 y la electricidad no coincide con el circuito de la radio base de Loma Alta, que es el 77. Al no coincidir, ambas radio bases no pueden trabajar a la misma vez, lo que satura la conexión en el municipio. En ese contexto, existen propuestas de donación de paneles solares por parte de personas para Loma Alta, impulsadas por la propia población fomentense.

La iniciativa busca mejorar la estabilidad de las telecomunicaciones en la región y ampliar beneficios para la población y el sector empresarial.