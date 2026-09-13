Transtur entrega donativos a hogares de niños y adolescentes sin cuidado parental en Sancti Spíritus

Los donativos entregados a los hogares de niños y adolescentes sin cuidado parental de Cabaiguán y Sancti Spíritus adquirieron su real valor en estos tiempos

Las donaciones tienen el valor agregado del humanismo.

El encuentro traspasó la formalidad de una entrega. El donativo concedido por los trabajadores de la sucursal Transtur S.A. de la provincia espirituana a los hogares de niños sin cuidado parental de Cabaiguán y Sancti Spíritus dejó el mejor de los colores: el del amor y el humanismo.

Lo dijeron los rostros y las voces de Raisy, Ruth, Helen, Jeniffer… parte de la decena de niños que dan vida al hogar cabaiguenense.

En tiempos como estos, se necesitan de todos los obsequios que los trabajadores de Transtur llevaron a los hogares: ropas, alimentos, productos de aseo, de limpieza y hasta cremas y perfumes con el aroma especial que cada niño debe tener; pero este gesto hoy tiene un valor que supera el del dinero.

Así lo valoran Maivi Pérez Camacho, directora general de Educación en Cabaiguán: “Realmente es un gran aporte. Hoy nuestros niños lo necesitan”, y Leticia Rodríguez Cabrera, directora del hogar: “Todas las acciones que ustedes puedan tener para con nosotros nunca van a ser pocas. Estamos muy agradecidos”.



Los trabajadores de Transtur recibieron el agradecimiento del hogar de Cabaiguán.

Similar experiencia se vivió en el hogar espirituano. Su directora, Ania Medinilla Nápoles, al dar la bienvenida a los presentes, describió el trabajo que se realiza en familia para lograr la mejor formación de los 13 infantes que allí habitan.

Luego el lenguaje de la danza y hasta de los payasos inundó la casona y los niños y adolescentes entregaron lo mejor de los valores aprendidos allí, mientras sus rostros se iluminaban con los regalos de Transtur.

“Hay dos elementos fundamentales que utilizamos -expuso Yensy Turiño Gutiérrez, director de la sucursal Transtur-: uno es un fondo que creamos a partir de la entrega de los trabajadores para el aporte social y el otro tiene que ver con la recogida directa o la contribución de cada trabajador de su salario para donar en lo fundamental a la educación y la salud. Se trata de productos de aseo, limpieza, ropa, alimentos. En el caso de Sancti Spíritus muy puntualmente tenían necesidad de algunos equipos electrodomésticos y se donaron ollas que sirven para la cocción de alimentos”.



En el caso de Sancti Spíritus muy puntualmente tenían necesidad de algunos equipos electrodomésticos.

Explicó que ello figura entre las acciones sociales que ha realizado esta empresa y que incluye la reparación de la secundaria básica, el círculo infantil, el consultorio médico y la casita infantil en el poblado trinitario de Casilda.

La de ahora fue una jornada de recompensas mutuas. Al compás de la conga santiaguera los niños terminaron por contagiar a los trabajadores de Transtur.

Entonces los donativos entregados a los hogares de niños y adolescentes sin cuidado parental de Cabaiguán y Sancti Spíritus adquirieron su real valor en estos tiempos. Lo dijeron los rostros de todos, como el de Yulie, la muñeca de cuatro años que con su traje de reina aseguró sentirse feliz y se sumó a las gratitudes.