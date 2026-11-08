Papa León XIV en primer mensaje en Argentina: «La economía debe estar al servicio de la persona» (+post)

El Sumo Pontífice habló ante un presidente y un Gobierno con un programa ultraliberal de recortes que ha diezmado el poder del salario, el empleo, la economía familiar y los programas sociales

El papa León XIV estrecha la mano de Javier Milei durante una reunión en la Casa Rosada, poco antes de pronunciar un discurso que medios y analistas consideraron como un duro mensaje al mandatario libertario y su ajuste en Argentina. (Foto: EFE)

El primer mensaje del papa en Argentina, poco después de su llegada y de la reunión con Milei, tocó este domingo la realidad nacional y confirmó el enfoque social de esta visita apostólica. En el Palacio Libertad, ante sociedad civil, el presidente libertario y otras autoridades y sectores políticos, León XIV afirmó que «la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía».

«Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar», dijo el sumo pontífice en un discurso que también transmitió un duro mensaje político.

Riqueza en beneficio de todos, educación e investigación

«El papa se dirigió a la sociedad y a la clase política con un mensaje que incomodó a Javier Milei», comentó el diario Página 12 sobre las palabras del santo padre, interpretadas por los medios y analistas como un fuerte mensaje al presidente argentino.

León XIV pidió que se permita «que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades». Lo hizo ante un presidente y un Gobierno con un programa ultraliberal de recortes que ha diezmado poder del salario, empleo, economía familiar y programas sociales, pensiones y subsidios, disparado la pobreza y atacado la ciencia y la educación, golpeando, a la vez, el tejido empresarial, la inversión, el consumo interno y la calificación país.

«Argentina posee muchos recursos humanos», pero «hacer fructificar esa riqueza en beneficio de todos exige prestar particular atención a los jóvenes», dijo León XIV, ya que «de las oportunidades que encuentren hoy dependerá en buena medida que puedan desarrollar aquí sus proyectos de vida».

El obispo de Roma fue más claro al subrayar el valor de la inversión social para el futuro de la nación. «Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños», dijo y sostuvo que «crear las condiciones» para que los jóvenes «puedan proyectar libremente su vida» en Argentina «exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación».

Papa: «Disposición a escuchar» y «cuidado de la palabra»

León XIV comenzó su discurso en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, recordando a su antecesor, el papa Francisco, quien durante 12 años «llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió».

«Hoy, al sucederle en el ministerio petrino, recorro en cierto modo el camino inverso y vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia», afirmó el santo padre.

Ante Milei y el resto de los presentes, subrayó que la democracia «se fortalece con disposición a escuchar, con el cuidado de la palabra, con la búsqueda paciente de acuerdos, y con la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta».

⚪ El Papa León XIV desembarcó en Buenos Aires y una multitud lo recibió en las calles. Visitó el Monumento a San Martín y la Casa Rosada en su primer día en Argentina. 🇦🇷 #teleSUR #08Nov #ViajeApostólic #LeonXIV #PapaLeónXIV https://t.co/6c7Iys1dQz — teleSUR TV (@teleSURtv) November 8, 2026

Milei, cuyo nivel de aprobación entre los argentinos ha caído a cerca del 30% desde hace meses, profiere frecuentes y virulentos ataques contra la izquierda, la prensa y todo aquel que difiera de su línea. El mandatario ha proseguido su ajuste y sus reformas pese a los informes que revelan el fracaso económico de su gestión, crecientes reclamos populares, manifestaciones y huelgas que han colmado las calles del país, fuertemente reprimidas por la policía.

En su intervención, el santo padre dijo que «quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad».

El papa destacó la necesidad de «aprender a convivir aun cuando existan diferencias» y que los pueblos pueden crecer «cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo».

Agregó que «la democracia pertenece a esa herencia que debe ser custodiada», y que a «aquellos que tienen responsabilidades públicas les corresponde una tarea especialmente exigente».

«La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio, cuando sabe mirar más allá de lo inmediato y cuando pone sus capacidades al cuidado de aquello que pertenece a todos», sostuvo el líder de la Iglesia católica.

Dignidad en la enfermedad, recursos para las comunidades

Milei también ha recortado asistencia personas con discapacidad y en presupuestos de salud. El papa León XIV resaltó este domingo en el Palacio Libertad de Buenos Aires que la dignidad «reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad».

No dejó afuera el estratégico campo de los recursos nacionales y su importancia al servicio de la gente. «Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural. Sus campos, sus reservas de agua, sus fuentes de energía, sus minerales y la diversidad de sus ecosistemas ofrecen amplias posibilidades de desarrollo», dijo.

«Una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas, procurando que el aprovechamiento de estos recursos contribuya al bienestar de las comunidades y preserve las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo en sus territorios», agregó.

A la llegada este domingo de León XIV, todas las iglesias de Buenos Aires hicieron repicar sus campanas en señal de alegría. Esta visita, bajo el lema «Bienvenidos todos: vayan y anuncien», es la primera de un papa a Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II hizo su segundo viaje al país.

Este lunes, el papa visitará el Cottolengo Don Orione, un centro de asistencia a las personas con discapacidad en la localidad bonaerense de Claypole y presidirá una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en la capital argentina.

El martes viajará a Córdoba (700 kilómetros al norte de Buenos Aires) y el miércoles coronará su visita con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján (70 kilómetros al oeste de la capital), para partir luego rumbo a Perú.