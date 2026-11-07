Papa León XIV llama en Uruguay a construir puentes, vivir en comunidad y estrechar lazos

El Santo Padre señaló que la vocación de los cristianos es ser constructores de puentes, capaces de unir, comunicar y transmitir la alegría de la fe con una sólida formación que evite doctrinas extrañas

En su mensaje a los uruguayos, exhortó a continuar el legado evangelizador de figuras históricas como el obispo Jacinto Vera, promoviendo la formación en la fe de las nuevas generaciones. (Foto: EFE)

El papa León XIV presidió este sábado 7 de noviembre su primera eucaristía en Suramérica ante miles de fieles congregados en el parque París Londres de Paysandú, en el marco de su visita a Uruguay. Durante la ceremonia religiosa, que forma parte de su primera gira por Latinoamérica bajo el lema «Les anuncio una gran alegría», el pontífice reflexionó sobre la identidad y la fe a partir de tres símbolos característicos de la región: el puente, los palmares y el mate.

Al referirse al primer símbolo, el Papa destacó la importancia del puente internacional general Artigas y señaló que la vocación de los cristianos es ser constructores de puentes, capaces de unir, comunicar y transmitir la alegría de la fe con una sólida formación que evite doctrinas extrañas.

Al mencionar los palmares, utilizó la imagen de estos árboles resistentes a los vientos y de profundas raíces para ilustrar la necesidad de arraigarse en Cristo y caminar en comunidad, recordando que la Iglesia está formada por hermanos que comparten un manantial común.

El Santo Padre se refirió al mate como un elemento cotidiano que representa la familiaridad, la amistad, la acogida y el encuentro. «Pienso también en los mates que uno toma cuando está solo y acompaña en un momento de silencio, de oración. En estos espacios de soledad, ¿Cuántas veces tantos de ustedes habrán confiado a Dios sus preocupaciones, sus necesidades, sus deseos y anhelos más profundos?», agregó el Sumo Pontífice.

En su mensaje a los uruguayos, exhortó a continuar el legado evangelizador de figuras históricas como el obispo Jacinto Vera, promoviendo la formación en la fe de las nuevas generaciones, el cuidado de las familias y la cercanía con los más necesitados.

La jornada litúrgica en Paysandú se desarrolla a pesar de las condiciones climáticas adversas tras una llovizna matutina, y cuenta con la presencia de multitudes procedentes de Uruguay, Argentina y Brasil, teniendo previsto el pontífice realizar posteriormente una oración privada en la Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo.

Continuación de la gira papal: agenda en Uruguay, Argentina y Perú

La agenda del pontífice continuará con su retorno a Montevideo para mantener durante la tarde un encuentro con la realidad social del barrio Borro, en la zona de Casavalle, y concluirá su paso por el país el domingo 8 de noviembre en el departamento de Florida.

Ilustración: Osval

Tras finalizar su visita a territorio uruguayo, el Papa avanzará en su gira hacia Argentina, segunda parada de su viaje apostólico, donde su agenda contempla una reunión con el presidente de ese país Javier Milei en la Casa Rosada y un discurso dirigido a las autoridades nacionales acerca de la justicia social.

El programa en territorio argentino también incluye visitas al centro Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, actividades en el Complejo Penitenciario Federal, encuentros con sectores del trabajo y liturgias tanto en Córdoba como en el Santuario de Luján.

Posteriormente, el miércoles 11 de noviembre, León XIV viajará a Lima para dar inicio a una de las etapas más significativas de su recorrido regional, un desplazamiento que representa un retorno emotivo para Robert Prevost, quien llegó a Perú en 1985 como misionero agustino y ejerció como obispo de Chiclayo durante ocho años antes de ser convocado al Vaticano por el papa Francisco.

Este viaje del Santo Padre concluirá el lunes 16 de noviembre, luego de visitar una casa de acogida para ancianos en Callao y de celebrar una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas. De este modo, el papa emprenderá su vuelo de retorno a la capital italiana, cerrando un periplo enfocado en fortalecer la fe católica frente a la creciente secularización en el continente, el cual había comenzado el día previo con su arribo a Montevideo y su posterior traslado a la Plaza Independencia.