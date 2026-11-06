Presidente Yamandú Orsi recibió a León XIV a su llegada a Uruguay

Esta es la primera escala de una gira latinoamericana que le llevará a Argentina y Perú, hasta el 17 de noviembre

En la loza de la terminal aérea, estrechó la mano del jefe de Estado uruguayo. (Foto: PL)

El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay y el presidente Yamandú Orsi le dio la bienvenida en el aeropuerto internacional de Carrasco, en el inicio de una visita oficial y pastoral que se extenderá hasta el 8 de noviembre.

El líder de la iglesia católica envió su primer saludo a los uruguayos desde la escalerilla del avión Arbus A330-900 neo de la aerolínea ITA Airways, conocido como El Pastor.

En la loza de la terminal aérea, en el departamento de Canelones, estrechó la mano del jefe de Estado uruguayo.

Recibió honores de jefe de Estado de las Fuerzas Armadas y saludó a autoridades y dignatarios eclesiásticos encabezados por el cardenal Daniel Sturla.

Luego el santo padre se dirigió hacia la base número 1 de la Fuerza Aérea Uruguaya, donde abordó un vehículo oficial rumbo a Montevideo.

A lo largo de la Rambla, frente al Río de la Plata, León XIV saludó a miles de personas que se apostaron frente a la ruta que bordea el río.

Resultó un trayecto hacia la Plaza Independencia, donde tendrá recibimiento oficial, amenizado por la orquesta juvenil y 250 voces del coro del Sodre, institución pública cultural, así como una cuerda de tambores a ritmo de Candombe.

En la plaza, donde reposan los restos del prócer José Artigas, León XIV pronunciará su primer discurso ante altas autoridades, el cuerpo diplomático, representantes de organizaciones civiles y de ciudadanos.

Luego sostendrá un encuentro privado con el presidente Orsi y posteriormente una reunión más ampliada con el gabinete ministerial y expresidentes de la República.

Después se movilizará en un mini papamóvil hasta la sede del antiguo Cabildo, donde recibirá las Llaves de la Ciudad.

A continuación cruzará la Plaza Matriz hacia la Catedral Metropolitana, donde brindará una homilía ante obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas.

Será el colofón de su primer día de una gira latinoamericana que le llevará a Argentina y Perú, hasta el 17 de noviembre, y que estuvo en vilo por la operación de cáncer de pulmón a la que se sometió el 13 de octubre último.