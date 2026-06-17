Para Kamala Harris, Trump resulta el presidente más corrupto e incompetente de la historia

La política demócrata afirmó que los excesos de la actual administración no la sorprenden, ya que asegura haber advertido sobre las intenciones de Trump mucho antes de que llegara al poder

Kamala Harris no se anduvo con rodeos al criticar al presidente republicano, a quien describió como despiadado.

La exvicepresidenta demócrata Kamala Harris lanzó un ataque mordaz contra la actual administración de Donald Trump el martes, durante su participación en la Cumbre Mundial Austriaca (AWS) en Viena.

En su primer viaje al extranjero desde las elecciones de 2024, Harris describió al gobierno estadounidense como “el más despiadado, corrupto e incompetente que Estados Unidos haya conocido”, señalando su firme oposición a las políticas de la Casa Blanca.

La política demócrata afirmó que los excesos de la actual administración no la sorprenden, ya que asegura haber advertido sobre las intenciones de Trump mucho antes de que llegara al poder.

Según Harris, el presidente ha seguido un plan deliberado para socavar las instituciones democráticas, con especial preocupación por el uso partidista del sistema judicial federal. “Incluso antes de las elecciones, preví todo lo que iba a suceder con esta administración”, declaró, incluyendo en sus acusaciones el uso del Departamento de Justicia como herramienta para perseguir a rivales políticos.

Optimismo demócrata ante las elecciones de mitad de mandato

A pesar del complejo panorama político, Harris proyectó un cambio de rumbo para noviembre próximo. La exvicepresidenta, quien compartió escenario en la cumbre climática organizada por Arnold Schwarzenegger, expresó su convicción de que los votantes estadounidenses buscarán corregir el rumbo en las urnas durante las próximas elecciones de mitad de mandato.

“Y por esa razón, no tengo duda de que ganaremos las elecciones de mitad de mandato”, afirmó Harris, haciendo un llamado a la movilización ciudadana contra la actual administración.

Para la líder demócrata, la erosión institucional y las prácticas cuestionables de la administración Trump serán el principal motor de una victoria para su partido, restaurando así el equilibrio necesario en el Congreso de los Estados Unidos.

(Con información de EFE)