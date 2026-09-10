Publica la Gaceta Oficial nuevas normas para la gestión y asignación de divisas

as nuevas disposiciones permiten que determinadas operaciones internas puedan realizarse en divisas, especialmente entre empresas, negocios mayoristas y modalidades de inversión extranjera

Cubadebate

10 septiembre, 2026 - 7:12pm

La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó las nuevas disposiciones.

La Gaceta Oficial número 76, que aprueba nuevas normas para la gestión, el control y la asignación de divisas, y modifica la operación de cuentas bancarias en moneda extranjera por parte de empresas estatales, negocios privados, ciudadanos y entidades extranjeras.

Las nuevas disposiciones permiten que determinadas operaciones internas puedan realizarse en divisas, especialmente entre empresas, negocios mayoristas y modalidades de inversión extranjera.

Aunque el comercio minorista continuará realizándose principalmente en pesos cubanos, la norma permite ventas en moneda extranjera cuando sean autorizadas por el Ministerio de Economía y Planificación por interés del país.

Además, los trabajadores profesionales que exporten servicios mediante entidades estatales podrán recibir ingresos en divisas según los contratos establecidos.

La Resolución 102/2026 del Banco Central deroga las normas anteriores sobre cuentas bancarias denominadas en divisas y entrará en vigor siete días después de su publicación en la Gaceta Oficial.

Por su parte, la Resolución 103/2026 sustituye las bases generales aprobadas en 2025 y comienza a aplicarse desde su publicación oficial.

Artículos que impactan directamente en la empresa

Artículo 20. Los actores económicos no estatales aceptan pagos en divisas en efectivo, por decisión del cliente y depositan esos ingresos en las cuentas fiscales en divisas o en moneda nacional, al tipo de cambio vigente en el segmento en que operan.

Artículo 21. Las modalidades de la inversión extranjera realizan sus cobros y pagos con exterior en divisas y a lo interno de la economía, en divisas y moned nacional, en la proporción que les permita respaldar sus necesidades en divisas, operando con flexibilidad en el entorno de la dolarización parcial.

Descargue gaceta

https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2026-o76.pdf

(Con información de Banco Central de Cuba (BCC) y el Ministerio de Economía y Planificación)

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