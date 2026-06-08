Perú: Sánchez supera a Fujimori en resultado oficial parcial

El Jurado Nacional de Elecciones estima que el resultado oficial del balotaje se anunciará a mediados de julio próximo, días antes de que asuma el nuevo presidente

Sánchez dijo esperar que en esta oportunidad ocurra lo mismo que cuando su inspirador, Pedro Castillo, derrotó a Fujimori en 2021. (Foto: PL)

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez llamó este lunes a la serenidad al superar a la postulante Keiko Fujimori en el conteo oficial, aunque por estrecho margen, tras su constante incremento de votos en el balotaje.

Sánchez se refirió al tema cuando acudió al parlamento a una de sus últimas actividades como congresista y numerosos periodistas lo abordaron sobre la segunda vuelta electoral.

“Estamos confiados y optimistas, pero, como corresponde, el conteo al 100 por ciento oficialmente aún está por completarse”, expresó, y dijo que corresponde a los personeros y los equipos técnicos hacer seguimiento al avanzado escrutinio.

Añadió que lo pertinente tras los resultados oficiales será “trabajar por el país, invocar a todos los consensos, porque el Perú tiene que parar la inestabilidad política, la criminalidad desatada, la pobreza, y son aspectos más grandes que tenemos que ser capaces de poner en escena”.

El candidato de Juntos por el Perú (JP) agradeció a los líderes del movimiento popular, y a dirigentes sociales, culturales, académicos y muchos ciudadanos que le dieron un voto crítico y fiscalizador y contribuyeron a un triunfo en aras de paz, justicia y reconciliación.

De otro lado, recordó que en 2021, cuando fue elegido presidente su inspirador, Pedro Castillo, preso desde hace más de cuatro años, ocurrió como ayer, cuando terminó segundo frente a Fujimori en la encuesta a boca de urna. Después ganó en el conteo y Sánchez dijo esperar que en esta oportunidad ocurra lo mismo.

Al emitirse este despacho, el candidato de JP estaba en el primer lugar en las cifras oficiales, y seguían aumentando sus votos en el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con 50,094 por ciento frente a 49,806 de Fujimori, y el 94,827 por ciento de las actas de votación contabilizadas.

Entretanto, en redes de Internet favorables a Fuerza Popular, partido de Keiko, se alienta la posibilidad de que la votación de peruanos radicados en el exterior, en su mayor parte todavía pendiente, podría revertir el primer lugar de Sánchez.

Además, la candidata ha anunciado que toca el turno a sus personeros y abogados para revisar cada acta, algo que hizo en 2021, invocando un fraude nunca demostrado.

Tal vez por ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estima que el resultado oficial del balotaje se anunciará a mediados de julio próximo, días antes de que asuma el nuevo presidente.