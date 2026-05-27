Candidato renunciará a Presidencia peruana ante posible obstruccionismo

En los 10 últimos años, el Perú ha tenido nueve presidentes, en su mayoría defenestrados por el Parlamento de mayoría conservadora

Candidato presidencial progresista Roberto Sánchez. (Foto: PL)

El candidato presidencial peruano, Roberto Sánchez, advirtió este miércoles que, de ser elegido y enfrentar a un Parlamento obstruccionista, renunciará al cargo y convocará a nuevas elecciones generales.

“Las fuerzas golpistas tienen que saber que acá nadie arruga (se acobarda)”, dijo ante la posibilidad de que gane el balotaje del 7 de junio y el nuevo Congreso, empoderado por el Legislativo saliente y con la facultad exclusiva de vacar (destituir) al Presidente, usara su poder para retirarlo del cargo.

“A ver, pues, atrévanse, porque estamos listos”, apuntó el candidato de Juntos por el Perú (JP) y aseguró que si los opositores no respetan la democracia ni la voluntad del pueblo, él está dispuesto a “renunciar y llamar a nuevas elecciones generales”.

En los 10 últimos años, el Perú ha tenido nueve presidentes, en su mayoría defenestrados por el Parlamento de mayoría conservadora, ejerciendo la potestad de hacerlo sumariamente e invocando solo la convicción de que que aquellos mandatarios incurrieron en la poco precisa causa de “permanente incapacidad moral”.

Entretanto, la candidata neoliberal Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, partido con influencia decisiva en el Parlamento en la última década, continuó su campaña proselitista arropada por dos encuestas recientes que le asignan una ligera ventaja sobre Sánchez.

La postulante desarrolla una intensa campaña hacia su cuarto balotaje, el próximo 7 de junio, en el que enfentará al candidato de JP, para lo cual cuenta con gran despliegue logístico y recursos muy por encima de las posibilidades de su contrincante.

La mandataria cuenta además con un respaldo casi unánime de la prensa privada que a diario destaca los problemas legales de Sánchez, así como portadas, noticias y comentarios que coinciden en la estrategia de Fujimori, de prometer el orden frente al caos, sobre todo en el combate a la criminalidad.

La mayoría de los medios de prensa soslayaron las expresiones contrarias a la candidata registradas ayer en la ciudad centroandina de Huancayo, cuando pobladores del lugar rechazaron su presencia y la de seguidores suyos traídos desde Lima para alentarla.

Durante los incidentes, se mostraron carteles con lemas hostiles contra Fujimori, cuyos seguidores chocaron con los opositores a la postulante presidencial, uno de los cuales fue detenido por la Policía.