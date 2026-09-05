Peloteros espirituanos a eventos internacionales

Entre ellos figura el Campeonato Mundial de la categoría Sub-15 que tendrá lugar del 25 de septiembre al 4 de octubre en las ciudades mexicanas de Mérida y Cancún

El jardinero Frederich Cepeda Echemendía se alista en el estadio Guillermón Moncada para el Premundial Sub-18.

Varios peloteros espirituanos se encuentran inmersos en la preparación de sus respectivos equipos o preselecciones nacionales, de cara a su participación en diferentes eventos internacionales en lo que resta de año.

Como parte de la avanzada que se prepara con vistas al Campeonato Mundial de la categoría Sub-15, en tierras pinareñas se encuentran el lanzador Fabián Martínez Santiesteban, el también pitcher y jugador de cuadro Yoenis Cuesta García y el jugador de cuadro Alex Parada Cabrera.

El evento tendrá lugar del 25 de septiembre al 4 de octubre en las ciudades mexicanas de Mérida y Cancún, con la participación de 12 equipos.

Cuba jugará en el grupo A junto a República Dominicana, Alemania, Japón, Sudáfrica y la sede, mientras en el B lidiarán Australia, Nicaragua, Estados Unidos, China Taipei, República Checa y Venezuela.

La denominada ronda de apertura se disputará entre el 25 y el 29. La súper ronda y la ronda de colocación se realizarán del primero al 3 de octubre, en tanto el 4 serán los partidos por las medallas de bronce, plata y oro.

La información ofrecida por Pavel Reyes, comisionado provincial de béisbol, da cuenta de que en el otro extremo de la isla, en Santiago de Cuba, dos espirituanos integran la selección cubana que se alista en el estadio Guillermón Moncada para el Premundial Sub-18: Jesús López, quien se perfila como el principal lanzador del elenco, y el jardinero Frederich Cepeda Echemendía.

Como gloria deportiva invitada al evento se encuentra Frederich Cepeda Cruz, quien también contribuye en los entrenamientos de bateo de los muchachos.

El panamericano reunirá en República Dominicana, del 20 al 29 de octubre, a 12 selecciones, en busca de cuatro boletos para el Campeonato Mundial Juvenil, que tendrá lugar en el 2027.

La propia fuente adelantó que a partir de la próxima semana se concentrará en predios del terreno del Victoria de Girón espirituano la preselección Sub-12 que se preparará con vistas al Campeonato Panamericano, que tendrá por sede también a República Dominicana del 20 al 27 de noviembre.

A ese grupo se integran cinco yayaberos: Deiby Sánchez Izquierdo (receptor), Deibis Armenteros, Ronaldo Pérez Coubertier y Durian Zurita (lanzadores y jugadores de cuadro) y Cristopher Hernández (utility).