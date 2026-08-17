Premier12 de 2027 será reto de élite para béisbol cubano en nuevo formato mundial

Aunque Cuba tiene garantizado su cupo en el evento, el torneo no constituye una vía directa hacia la cita olímpica para los caribeños

Para el béisbol cubano, la competición representará un escenario de máxima exigencia y visibilidad internacional. (Foto: ACN)

Cuba tendrá una nueva oportunidad de medirse entre la élite del béisbol mundial en el Premier12 de 2027, torneo que ampliará por primera vez su formato a 16 selecciones y otorgará dos boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La selección nacional aseguró su inclusión en la cita al ubicarse entre los 12 primeros puestos del ranking mundial al cierre de 2025, condición que le evita el tránsito por los clasificatorios previstos para octubre y noviembre próximos.

El certamen, organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), reunirá a Japón, Taipéi de China, Estados Unidos, Corea del Sur, Venezuela, México, Puerto Rico, Panamá, Países Bajos, Australia, República Dominicana y Cuba, además de cuatro equipos procedentes de torneos eliminatorios.

Para el béisbol cubano, la competición representará un escenario de máxima exigencia y visibilidad internacional, en una etapa marcada por la aspiración de recuperar protagonismo frente a varias de las principales potencias del planeta.

Cuba participó en las tres ediciones anteriores del Premier12 y tuvo su mejor desempeño en la inaugural, disputada en 2015, cuando finalizó en el sexto puesto. En 2019 concluyó décima y en 2024 quedó fuera de la zona de clasificación hacia la Súper Ronda.

La nueva estructura incluirá una ronda inicial con cuatro grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada llave accederán a una segunda fase, dividida en dos apartados, de donde saldrán los cuatro clasificados a la Súper Ronda.

Taipéi de China acogerá uno de los grupos iniciales entre el 8 y el 12 de noviembre de 2027, así como una de las zonas de la siguiente etapa, programada del 13 al 15. Después, la acción se trasladará al Tokyo Dome, en Japón, sede de la Súper Ronda del 18 al 20 de noviembre y de los partidos por las medallas el día 21.

Aunque Cuba tiene garantizado su cupo en el Premier12, el torneo no constituye una vía directa hacia la cita olímpica para los caribeños. Los dos pasajes en disputa corresponderán al mejor elenco de Asia y al conjunto mejor ubicado de Europa u Oceanía.

Estados Unidos, en condición de anfitrión, Venezuela y República Dominicana ya poseen plazas para el torneo olímpico de béisbol de Los Ángeles 2028.