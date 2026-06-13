Pentágono confirma ataque contra líder del Tren de Aragua en Venezuela

En un comunicado publicado en su red Truth Social, Trump afirmó que la operación fue ordenada por él y realizada por el Comando Sur de Estados Unidos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, difundió este viernes un video que muestra cómo el Comando Sur ejecuta un «ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que las fuerzas militares estadounidenses ejecutaron un ataque letal contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal Tren de Aragua.

En un comunicado publicado en su red Truth Social, Trump afirmó que la operación fue ordenada por él y realizada por el Comando Sur de Estados Unidos. “Hemos ejecutado un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero”, escribió el mandatario, quien calificó al Tren de Aragua como “una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”.

Trump no detalló el lugar ni la fecha exacta del ataque.

Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el Departamento de Guerra llevó a cabo esta semana un “ataque cinético” contra un complejo del Tren de Aragua en territorio venezolano, en plena colaboración con las fuerzas de seguridad de Venezuela. Como resultado de la operación, fue confirmada la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», fundador y líder de la organización criminal.

Hegseth destacó que la operación refleja «el compromiso compartido de Estados Unidos y Venezuela para enfrentar a los narcoterroristas y negarles cualquier refugio seguro en nuestro hemisferio».

El secretario añadió que continuarán trabajando estrechamente con socios de seguridad como Venezuela y con los países miembros de la Coalición Americana Contra los Carteles (A3C).