Peor tragedia migratoria en la frontera de Ceuta deja más de 60 víctimas mortales

Entre las víctimas se encuentran personas que se ahogaron y otras que fallecieron en una estampida al intentar cruzar el rompeolas

Un grupo de migrantes entra por el mar a territorio español en Ceuta.

El Ministerio del Interior de España informó que el número de muertos en la crisis fronteriza entre ese país y Marruecos en Ceuta ascendió a 67. Entre las víctimas se encuentran personas que se ahogaron y otras que fallecieron en una estampida al intentar cruzar el rompeolas. La Guardia Civil sigue realizando labores para encontrar cadáveres en el entorno del espigón fronterizo del Tarajal.

Asimismo, el gobierno español anunció la instalación de una barrera de contención de 500 metros a lo largo del rompeolas, para dificultar el cruce a través de esa vía. La barrera tendrá un metro de profundidad bajo el mar y unos 50 centímetros sobre el nivel del agua. Esta misma jornada, un grupo de migrantes que nadaron hasta la playa de Tarajal, en Ceuta, fueron recibidos por soldados que los escoltaron de vuelta a Marruecos.

De acuerdo con las autoridades españolas, la mayoría de quienes entraron en territorio español en el norte de África en los últimos dos días ya han regresado a territorio marroquí. Tras jornadas de caos y calles abarrotadas de personas que esperaban una vida mejor en España, los habitantes de Ceuta amanecieron este sábado con una tensa calma. Aun así, la seguridad de los residentes de esta ciudad autónoma de 84.000 habitantes seguía precaria.

EE.UU. insta a sus ciudadanos a reconsiderar viajes a España

El Departamento de Estado de EE.UU. actualizó su alerta de viajes a España al nivel 3, que indica a sus ciudadanos reconsiderar cualquier viaje al país, en particular a la ciudad de Ceuta tras la crisis migratoria desatada por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos.

«La llegada masiva e incontrolada de migrantes desde Marruecos a Ceuta puede dar lugar a situaciones de seguridad impredecibles y peligrosas. España ha desplegado al Ejército, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como consecuencia de esta grave situación. Los ciudadanos estadounidenses deberían reconsiderar la posibilidad de viajar a la zona, dados los riesgos que ello supone para su seguridad», reza el comunicado difundido a través de sus redes sociales.