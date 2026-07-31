Retornan a Marruecos a 38 mil personas desde Ceuta

Con un saldo preliminar de 43 fallecidos en el intento, la situación obligó al Ejecutivo español a desplegar efectivos del ejército ante la avalancha de personas

Distintos observadores apuntan a una jugada de presión diplomática de Marruecos. (Foto: PL)

Fuentes del Ministerio del Interior de España afirmaron este viernes que casi 38 mil personas fueron retornadas a Marruecos, de las 50 mil que ingresaron este jueves de forma irregular en Ceuta.

La ciudad autónoma española sigue cerrada en los sectores laborales y comerciales, mientras todavía miles de inmigrantes irregulares marroquíes deambulan por las calles de la urbe de 83 mil habitantes.

Aunque la situación derivó en alarma desde Dinamarca, que pidió clausurar de forma provisional el espacio Schengen con España, la Comisión Europea descartó la medida y el país ibérico recibió apoyo de otras naciones como Alemania y Reino Unido.

Las críticas llegaron desde la derecha, la más incisiva del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que en tres años su país estará como Ceuta si los demócratas ganan las elecciones.

España cerró las fronteras con Melilla, la ciudad autónoma contigua, a donde según distintas versiones, llegaron unas 500 personas con los mismos propósitos migratorios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó la invasión migratoria en Ceuta desde Marruecos y en una comparecencia pública consideró la llegada masiva personas de forma irregular, como un ataque y «una violación de la integridad territorial de España».

Asimismo, afirmó que el Ejecutivo utiliza todos los resortes y recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ceutíes y la convivencia en la ciudad.

Opinó que lo sucedido marca una lectura interesada por parte de las mafias que trafican, con seres humanos de la sentencia del Tribunal Supremo que impedía el retorno en caliente de las personas que lleguen a nado.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantiene un «contacto permanente» con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, para reforzar «la coordinación del retorno» de todas las personas que ya están volviendo a Marruecos.

El conservador Partido Popular (PP) y la extrema derecha de Vox, con aliados de Agrupación Nacional de Francia, fustigaron al Gobierno de Sánchez por “alentar” la inmigración ilegal a España.

Hicieron referencia al proceso de regularización de migrantes (más de un millón de los 500 mil prometidos), lo cual, sin embargo, de acuerdo con el Ejecutivo, no tiene nada que ver con lo ocurrido en Ceuta.

Distintos observadores apuntan a una jugada de presión diplomática de Marruecos, a partir de tres escenarios que contrarían al régimen de Rabat.

Con un saldo preliminar de 43 fallecidos en el intento de acceder a Ceuta desde Marruecos, la situación obligó al Ejecutivo español a desplegar efectivos del ejército ante la avalancha de personas.

De cierta forma, Marruecos repite una acción similar de 2021. Entonces, ante la decisión española de atender clínicamente en Logroño a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario y del pueblo saharaui, Rabat abrió sus controles para permitir que 10 mil personas desbordaran los límites territoriales con Ceuta.

Como telón de fondo ahora, según expertos, puede estar la reciente visita de Sánchez a Argelia, un país con el cual Marruecos tiene una permanente rivalidad.

De acuerdo con la óptica española, Ceuta y Melilla son ciudades autónomas pertenecientes al país ibérico desde hace más de 500 años. Sin embargo, Rabat las reclama por motivos geoestratégicos, económicos y nacionalistas.

El Estado marroquí considera que son «presidios ocupados» o reliquias coloniales.