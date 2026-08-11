Periódico Escambray, UNEAC y universidad espirituana se unen para homenajear a Fidel

Este miércoles en la sede de la UNEAC en Sancti Spíritus será inaugurada la exposición fotográfica Fidel entre nosotros y presentado el libro El candil que nos acompaña, publicado por Ediciones Luminaria

La exposición hace un recorrido fotográfico por las visitas de Fidel a la provincia.

Con miras a homenajear al líder histórico de la Revolución cubana en su centenario, el periódico Escambray, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en la provincia y la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) se alían este miércoles para reverenciar al Comandante en Jefe con la apertura de la exposición fotográfica Fidel entre nosotros y la presentación del libro El candil que nos acompaña; en este último caso, en coordinación con Ediciones Luminaria.

Estas dos acciones —concebidas en la antesala de la celebración el venidero 22 de agosto del aniversario 65 de la UNEAC con la impronta de Fidel— acontecerán a partir de las 10 de la mañana en la sede de la organización de la vanguardia artística espirituana, indica una nota socializada por la junta directiva de la Cátedra Honorífica Juan Antonio Borrego Díaz, adscripta a la carrera de Comunicación Social, de la Facultad de Humanidades, de la universidad espirituana, una de las instituciones auspiciadoras del homenaje.

En específico, la muestra Fidel entre nosotros comprende una decena de imágenes, que sintetizan sus vínculos con esta provincia central de Cuba, desde su arribo a la ciudad de Sancti Spíritus el 5 de enero de 1959, al mando de la Caravana de la Libertad, hasta su participación en la Tribuna Abierta de la Revolución, desarrollada aquí el 25 de mayo de 2002, añade la nota de la referida cátedra.

Para el logro de la exposición fotográfica resultó vital el aporte de la Unidad Empresarial de Base Propaganda y Eventos, a cargo de la impresión de las imágenes, significó Juan Carlos Castellón Véliz, director del periódico Escambray, quien aludió, también, a la presentación de la segunda edición del libro El candil que nos acompaña, publicado esta vez por Ediciones Luminaria.

Dicho texto, uno de los tantos proyectos editoriales promovidos en vida por Juan Antonio Borrego, quien dirigió Escambray por casi 24 años, compila crónicas, entrevistas y reportajes, centrados en los memorables intercambios del Comandante en Jefe con el pueblo espirituano, considerado el libro más abarcador sobre la temática hasta ahora sacado a la luz, añadió Castellón Véliz.

La primera edición de El candil que nos acompaña data de 2019 y fue asumida por la casa editorial Verde Olivo, seguido muy de cerca por Borrego, fallecido el 4 de octubre.

Por su parte, Carlo Figueroa, presidente del Comité Provincial de la UNEAC, ponderó las alianzas existentes entre su organización, Escambray y la UNISS, premisa clave en esta reverencia conjunta al líder cubano, nacido el 13 de agosto de 1926.