Personalidades de Colombia se oponen a ruptura de relaciones con Cuba

Humberto de la Calle, quien fungió como jefe negociador del Gobierno de Colombia en diálogos de paz con las FARC en La Habana, afirmó que es un error romper las relaciones

Banderas de Cuba y Colombia. (Foto: Cubasí)

En Colombia aumentan hoy las voces de rechazo contra el anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de que romperá relaciones diplomáticas con Cuba una vez ascienda el poder el próximo 7 de agosto.

Una de las personalidades del país que mostró su repudio tras el aviso fue el expresidente Ernesto Samper (1994-1998).

Consideró que el rol de la nación antillana resultó vital en la búsqueda de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo) y en los intentos con el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

En su cuenta de la red social X abundó además que, “de no haber existido Cuba, muchos países de América Latina no hubieran disfrutado de los servicios de miles de médicos cubanos trabajando en los puntos olvidados de sus geografías, ni beneficiarse de las vacunas contra el Covid-19”.

El exmandatario destacó asimismo que, a pesar de todos los intentos recientes por someter a la isla “a un genocidio en cámara lenta, imponiéndole cientos de medidas unilaterales que hoy casi no la dejan respirar ni ver la luz, Cuba puede mostrar una historia ejemplar de aciertos sociales, como la erradicación del analfabetismo o la cobertura total en materia de salud para sus habitantes”.

Sentenció que ensañarse contra Cuba en este momento no solo es un acto de cobardía, sino “una ofensa” a todos los latinoamericanos.

“¡Ojalá Colombia no participe en este proceso vandálico!”, escribió.

Humberto de la Calle, quien fungió como jefe negociador del Gobierno de Colombia en diálogos de paz con las FARC en La Habana, afirmó que es un error romper las relaciones.

“Cuba ha sido esencial en la búsqueda de la paz entre nosotros. Puedo atestiguar el profesionalismo, la integridad y la seriedad diplomática del gobierno de Cuba en las conversaciones de fin del conflicto con las antiguas FARC”, aseveró en sus redes sociales.

Calificó a la isla como “una voz política que contribuye a desarmar los espíritus de los más radicales”.

También la copresidenta del partido Pacto Histórico, Gloria Flórez, expresó que la alteración de los vínculos entre ambos pueblos responde a un acto de subordinación. “De la Espriella cierra la Embajada de Cuba acorde a su lealtad a los Estados Unidos, país a quien juró respetar en 2023 por encima de su propio país y de la constitución política de Colombia”, valoró.

Argumentó que Cuba ha sido y sigue siendo solidaria con su nación.

“Acompañó y fue garante de varios procesos de paz, entre ellos el que culminó en los acuerdos de paz con las FARC. Además, ha entregado miles de becas en medicina y otras disciplinas a Colombia, en distintos periodos de gobierno”, expuso.

Flórez señaló que el anuncio desconoce la carta magna, que compromete al pueblo colombiano a impulsar la integración latinoamericana.

“Es, en el fondo, cambiar la solidaridad entre pueblos hermanos por la subordinación a una potencia extranjera y sumarse al infame bloqueo que golpea al pueblo cubano”, resumió.