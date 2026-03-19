Pescar con remos para asegurar producción (+fotos)

En el embalse Zaza se aplican variantes con el uso de remos para que los pescadores puedan desplazarse en botes y realizar las capturas. (Fotos: Cortesía de Pescaspir)

Nadie como los acuicultores espirituanos para reinventarse opciones que les permitan continuar desandando los vericuetos del mayor embalse de Cuba en busca de peces. Ellos, ante la falta de combustible, echaron garra a los remos y sobre sus botes se desplazan hacia los escenarios de captura; sin dudas, una ardua labor con la que aseguran, al menos, ciertos niveles de productos destinados a las casillas especializadas de algunos territorios.

En declaraciones a Escambray, Yoandy Rodríguez Panizo, director técnico de Producción en la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus (Pescaspir), dijo que desde que se agudizó la situación energética del territorio decidieron retomar los métodos tradicionales de capturas y, con el auxilio de los remos, la mayoría de las brigadas salen a las zonas de operaciones.

En las inmediaciones de la cortina se instalaron albergues móviles para que los pescadores permanezcan durante días en faenas de capturas.

Igualmente, explicó que, con diversas variantes, todas las UEB subordinadas a la empresa están funcionando, por ejemplo: en Acuiza, además del uso de los remos para impulsar las embarcaciones vinculadas a unas cinco brigadas, se decidió procesar las cantidades extraídas por estas fuerzas en el saladero que radica en las instalaciones de esa propia unidad.

Con el auxilio de los remos la mayoría de las brigadas salen a las zonas de operaciones.

“Otros equipos de chinchorreros, considerados los más productivos, los empleamos con los pocos niveles de combustible recibidos para que realicen sus capturas en la zona de la cortina de la Zaza. Allí se instalaron dos albergues provisionales y los pescadores de las brigadas 26 de Julio, Liudmila, Sierra y Pantera, vinculados a la UEB Acuiza, laboran en campañas de 10 días, en tanto sus capturas se envían a la industria de Colón para dar continuidad a otros procesos”, aclara Yoandy

Los pescadores de las brigadas 26 de Julio, Liudmila, Sierra y Pantera, vinculados a la UEB Acuiza, laboran en campañas de 10 días.

El propio directivo explicó que en la industria se trabaja con las reservas de combustible del grupo electrógeno a fin de asegurar algunas partes del proceso, mientras que, en el caso de los productos conformados, se está garantizando la cocción mediante el uso de leña y carbón, lo que limita un tanto los volúmenes a procesar, pero asegura los suministros hacia las casillas especializadas de Sancti Spíritus y, en la medida de las posibilidades, se envían a otros territorios.