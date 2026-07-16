Colombia: Alertan sobre violencia si se desconocen procesos de paz

Desconocer el avance de las negociaciones iniciadas por la actual administración constituye una suerte de abandono para las comunidades, en tanto implicaría un retroceso, sostienen funcionarios vinculados al proceso

Las conversaciones con algunos grupos armados permitieron la implementación de transformaciones territoriales y la disminución de la violencia en varias localidades.

El consejero comisionado de Paz de Colombia, Otty Patiño, advirtió este jueves sobre los riesgos asociados a la violencia que podrían desencadenarse si se desmantelan las estructuras garantes de velar por la paz, según anunció el presidente electo.

En una entrevista conferida a Caracol Radio, el funcionario abundó que desconocer el avance de las negociaciones iniciadas por la actual administración constituye una suerte de abandono para las comunidades, en tanto implicaría un retroceso y una posibilidad de que se genere lo que denominó como una “guerra total innecesaria y criminal”.

A su juicio, las conversaciones con algunos grupos armados permitieron la implementación de transformaciones territoriales y la disminución de la violencia en varias localidades.

“Esta es una paz distinta a la del 2016 porque es una paz territorial, es una paz que mucha gente no entiende porque no se ha arrimado por allá a los territorios donde la gente está padeciendo el dominio de la ilegalidad no solamente por los actores sino por las economías ilegales que es lo que mueve ahí el dinero y desde luego que resuelve algunas de las necesidades más urgentes de la gente”, estimó.

También se pronunció sobre la intención del presidente electo, Abelardo De la Espriella, de encarcelar al último comandante en jefe de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y firmante del Acuerdo Final de Paz de 2016, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.

“Está blindado a través de unos acuerdos que están siendo monitoreados por las Naciones Unidas y tiene unos mecanismos que impedirían eso a menos de que se quiera trasgredir acuerdos que comprometen al Estado en su conjunto y que desde luego fueron firmados, sellados”, expuso sobre la situación del excombatiente.

Patiño se refirió igualmente a las malogradas negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“La gente que tenía ilusión de que con el ELN se iba a lograr una paz rápida, pues en ese sentido podemos hablar de que el ELN no respondió a esas expectativas y se apartó muy tempranamente de los esfuerzos de paz que hizo este gobierno”, opinó.

Defendió no obstante las intenciones de la administración saliente con la aplicación de la política conocida como “Paz total” y planteó que los datos evidencian cambios para las comunidades afectadas por el conflicto armado.