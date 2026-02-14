PNR desarticula punto de droga en La Habana: Decomisan 800 000 pesos y dos motos

Foto: Facebook

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) detuvo a dos ciudadanos en el municipio Plaza de la Revolución, tras un registro domiciliario donde se ocuparon más de 100 envoltorios con sustancia de tipo cocaína, 800 000 pesos en efectivo y dos motocicletas vinculadas a la actividad ilícita del tráfico de estupefacientes.

Según informaron desde el perfil de Facebook de la PNR, Héroes de Azul, los órganos operativos formularon la denuncia por Delito con Drogas o Sustancias Similares, tipificado en la legislación cubana, mientras continúan las investigaciones para determinar otras posibles líneas de comercialización y responsabilidades.

Las acciones forman parte del enfrentamiento sistemático a estos delitos, en cumplimiento de la política de tolerancia cero hacia las drogas y de la campaña nacional “Contra las Drogas se Gana”, que promueve la protección de la familia y la comunidad.