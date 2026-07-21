Población Cuba mantiene tendencia decreciente

La población efectiva en el país al cierre de 2025 era de nueve millones 434 mil 593 habitantes, lo que representa un descenso de 313 mil 414 personas con respecto al año anterior

La población en Cuba mantiene una tendencia decreciente, con una demografía caracterizada por la baja fecundidad, el incremento de las defunciones, la persistencia del envejecimiento y un alto movimiento interno y externo, se informó este martes en conferencia de prensa.

El vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Juan Carlos Alfonso, puntualizó que la población efectiva en el país al cierre de 2025 era de nueve millones 434 mil 593 habitantes, lo que representa un descenso de 313 mil 414 personas con respecto al año anterior.

De acuerdo con Alfonso, esta tendencia a la baja, que ha sido común desde el año 2021, se debe fundamentalmente a las consecuencias de la pandemia de la Covid-19 y la compleja situación del país, agravada por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Por su parte, el director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la ONEI, Diego Enrique González, alertó que el crecimiento natural es de -7,1 por cada mil habitantes, lo que significa que el país pierde población incluso antes de contar la migración.

En cuanto a este último indicador, se conoció que el saldo migratorio total fue alto (245 mil 264 personas), convirtiéndose en el factor que más influyó en el decrecimiento poblacional el año pasado.

El país registró el año pasado 68 mil 064 nacimientos, el número más bajo en las últimas décadas.

Mientras que las defunciones ascendieron a 136 mil 214, que representan casi el doble de la cantidad de nacimientos, apuntó el analista.

Otro dato que pone de relieve la complejidad demográfica del país es la mortalidad infantil, que se ubicó en 9,9 por cada mil nacidos vivos.

Asimismo, por segundo año consecutivo, la Tasa Global de Fecundidad se ubicó en 1,29 hijos por mujer, la cifra más baja registrada en la serie histórica desde 1958.

González advirtió además que el grado de envejecimiento poblacional es de 26,7 por ciento, lo que sigue ubicando a Cuba como el país más envejecido de América Latina y el Caribe.

Agregó que la edad mediana del país es de 45,0 años, siendo la central provincia de Villa Clara la más envejecida.

Esta cifra impone grandes retos al sistema de cuidado, en especial cuando hubo un descenso de un millón 269 mil 894 personas en edad laboral en los últimos cinco años.

En cuanto a la migración interna apuntó que la Habana concentra una ganancia neta de 21 mil 104 personas; sin embargo, presenta un saldo migratorio externo negativo, con 78 537 personas saliendo de la capital cubana hacia el exterior, la cifra más alta de las 15 provincias de la nación caribeña.

Mientras, las ciudades que más población ceden al resto del país son Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, todas en el oriente.

En la conferencia también estuvieron presentes funcionarios de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en La Habana y del Centro de Estudios Demográficos.