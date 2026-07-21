EEUU desvía siete buques e inhabilita otro en bloqueo naval a Irán

Teherán insiste en establecer un mecanismo para regular el tráfico marítimo en esa estratégica vía, mientras Washington exige garantías para la libertad y la seguridad de la navegación

La publicación estuvo acompañada de fotografías de las embarcaciones y del personal militar participante en las operaciones. (Foto: PL)

El Ejército de Estados Unidos anunció este martes que desvió siete buques mercantes e inhabilitó otro como parte del bloqueo naval impuesto a Irán, divulgaron medio regionales.

Según la cadena Al-Jazeera, el Comando Central estadounidense (CENTCOM) anunció en un comunicado que el buque de asalto anfibio USS Boxer (LHD 4) apoya de manera permanente las operaciones aéreas desde el mar Arábigo.

“Hasta el 20 de julio, el Ejército estadounidense desvió siete buques mercantes e inhabilitó uno para impedir su entrada o salida de puertos iraníes”, señaló el texto.

La publicación estuvo acompañada de fotografías de las embarcaciones y del personal militar participante en las operaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 8 de julio el fin del alto el fuego previsto en el memorando de entendimiento firmado con Teherán el 18 de junio, que contemplaba el levantamiento del bloqueo naval contra Irán.

La decisión se produjo después de que Irán atacara tres buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Teherán insiste en establecer un mecanismo para regular el tráfico marítimo en esa estratégica vía, mientras Washington exige garantías para la libertad y la seguridad de la navegación.

La escalada alteró el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y elevó las amenazas sobre el suministro energético y el tráfico aéreo, en medio de cierres intermitentes del espacio aéreo y advertencias de ataques contra instalaciones e intereses estadounidenses fuera de Oriente Medio.