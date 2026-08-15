Cuba se va sin medallas de la Copa Panamericana de voleibol

Cuba quedó sin posibilidad de subir al podio.

Cuba cayó ante Puerto Rico en los cuartos de final y discutirá el quinto lugar en la Copa Panamericana de voleibol, que tiene por sede al Estado de Morelos, México.

Los boricuas, que perdieron en el grupo eliminatorio A ante el líder Canadá y Estados Unidos, segundo lugar, mientras triunfaron sobre Costa Rica y Trinidad y Tobago, se impusieron a los cubanos 3-1(18-25, 28-26, 28-26, 25-19) para avanzar a la semifinal del torneo.

El revés de los antillanos los enfrenta este sábado por segunda ocasión a República Dominicana, que cedió en la instancia de cuartos de final a manos de Estados Unidos, por marcador de 3-1 (23-25, 25-20, 25-16, 25-13). Los quisqueyanos vancieron 3-2 a los de la Mayor de las Antillas en el debut eliminatorio de la zona B.

En la porfía con Puerto Rico, el opuesto Daniel Martínez se mantuvo como máximo anotador, al marcar 18 puntos, seguido por los atacadores de punta Yusniel Martí (11) y Víctor Andreu (diez).

El elenco se impusó en el ataque (58-53) fue superado en el bloqueo (11-9) y en el servicio (4-1) e incurrió en menos errores propios (28-31).

Las semifinales del certamen serán este sábado, cuando Estados Unidos juegue contra México y Puerto Rico dispute a Canadá su pase a la final de este domingo.