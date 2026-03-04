Regresa el huevo a la red comercial de Sancti Spíritus

Directivos de la Empresa Avícola en el territorio aclaran que esta venta no se realizará de forma mensual como se hacía anteriormente

En estos momentos se vende 10 huevos por núcleo familiar. (Foto: Vicente Brito/Archivo Escambray)

A precios diferenciados y con venta regulada y muy limitada, el huevo reaparece gradualmente en la red comercial espirituana.

Afortunadamente, y con muy buena aceptación por parte de la población, ha llegado a los consejos populares del municipio de Sancti Spíritus una nueva modalidad de venta de huevos, a razón de 10 huevos por núcleo familiar.

El precio de venta, a 63 pesos la unidad, es más económico que el que se expende en la calle, debido a la aplicación de un esquema en divisas que sustenta la producción.

La venta de huevos en el sector comercial de Sancti Spíritus no se realizará de forma mensual, como se hacía anteriormente, según la información ofrecida a Radio Sancti Spíritus por Jesús González, director de Desarrollo de la Empresa Avícola del Territorio.

De acuerdo con el directivo, el actual esquema de distribución mantiene protegidos a los sectores priorizados y conserva los mismos precios de venta tradicionales para ellos.

Según explica el administrativo avícola, esta producción sale de los propios animales que se tiene en la provincia. Primero cumplimos los destinos obligatorios de la venta en divisa que es el dinero con que contamos para la compra del pienso para la comida de las gallinas que es importado y a un alto precio, precisó.

Jesús González añadió que en dependencia de lo que se libere por el sobrecumplimiento de las producciones y la eficiencia de los indicadores productivos se podrá ir distribuyendo en el resto de los territorios espirituanos. “Aspiramos tener mayor cantidad de animales que nos facilitará aumentar las ventas”, puntualizó.