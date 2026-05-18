Nuevas medidas para la transportación nacional

El Ministerio de Transporte de la República de Cuba informó una serie de medidas para reestructurar los viajes a partir de la difícil situación con los combustibles

El territorio se prepara para ejecutar las acciones necesarias en consecuencia con las medidas adoptadas.

El Ministerio de Transporte de la República de Cuba anunció una serie de medidas que modifican los servicios de transportación a nivel de país.

La decisión tiene como objetivo garantizar, con los pocos recursos de los que se dispone, la movilidad en los casos más necesarios como la salud, el traslado de medicamentos, alimentos, los propios combustibles, productos con destino a la exportación, entre otros.

Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del sector, aseguró que se trabaja para garantizar que todos los pasajeros con boletos comprados hasta el 17 de junio para ómnibus y trenes nacionales puedan viajar sin dificultad.

En declaraciones a Escambray, José Lorenzo García, al frente de la Dirección de Transporte de la Administración Provincial del Poder Popular en Sancti Spíritus, informó que el territorio se prepara para ejecutar las acciones necesarias en consecuencia con las medidas adoptadas.

“Estamos proponiendo que los viajes de ómnibus nacionales hacia la capital tengan una frecuencia de tres veces por semana, los lunes, miércoles y viernes, con salida 1:00 a.m. y regreso 10:00 a.m. del mismo día.

“Como anunció el Ministerio del Transporte, se comercializarán normalmente los pasajes hasta el 17 de junio. A partir del 18 de junio se habilitarán en todos los municipios de la provincia oficinas para recibir solicitudes de viajar con algunas prioridades establecidas”, concluyó Lorenzo García.

Según las orientaciones recibidas por la Dirección del Transporte en Sancti Spíritus, las personas que pretendan viajar deben solicitar el servicio hasta siete días antes de la fecha prevista y se dará prioridad a los casos de familiares cercanos fallecidos, reclusos de pase o con término de condena, marineros, citas en embajadas y consulados, entre otros.

Al realizar la solicitud, se entregará un número para que el solicitante pueda recibir información de si se aceptó o no su demanda. El Ministerio del Transporte ratificó que en todos los casos se mantiene la bonificación del 50 por ciento del precio del pasaje para los estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y las personas discapacitadas.

Hasta el momento, los servicios de medibús desde nuestra provincia hasta Santa Clara y la Habana se mantienen sin alteración.

Todas estas medidas son necesarias a partir de las restricciones de entrada de combustible al país impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a la isla.