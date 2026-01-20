Postemporada beisbolera mantendrá intacto el reglamento

El duelo entre Gallos y Cocodrilos comenzará este miércoles en predios yumurinos, tras la arrancada de esta fase este martes con los topes entre Holguín y Artemisa, y Mayabeque frente a Industriales

En la rueda de prensa se confirmó que la cobertura televisiva está asegurada para toda la postemporada. (Foto: ACN)

La fase decisiva de la 64.ª Serie Nacional de Béisbol se jugará bajo el mismo marco normativo que ha regido la temporada, según ratificó este lunes la Comisión Nacional del deporte en un encuentro con la prensa efectuado en la Ciudad Deportiva.

Durante la comparecencia, autoridades del béisbol cubano aclararon inquietudes relacionadas con el desarrollo de los play offs y confirmaron que no habrá ajustes en el reglamento para la postemporada.

El presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol, Juan Reinaldo Pérez Pardo, junto al director del torneo, Carlos Martín, detallaron los principales aspectos organizativos de la etapa final.

Martín señaló que los cuerpos técnicos de los equipos clasificados fueron informados previamente mediante reuniones virtuales, donde se presentaron tanto el calendario competitivo como las disposiciones reglamentarias.

Cada selección viajará con un roster activo de 27 peloteros, aunque podrá inscribir hasta 40 jugadores antes de cada encuentro, con un límite de participación fijado en esos 27.

Entre los puntos ratificados figura la forma de reanudar los juegos suspendidos: los partidos sellados continuarán al día siguiente, pero si son interrumpidos antes de completar tres entradas, se podrá jugar el otro a nueve innings.

Para los empates se mantendrá la regla Schiller a partir de la décima entrada, y no habrá variaciones en las normas que regulan el trabajo de los lanzadores, incluidos los límites de envíos y los días de descanso, aplicables también a los atletas juveniles.

Los horarios de juego se conservarán como hasta ahora, con inicio a las 13:30 horas, y los domingos desde las 11:00, y se hará hincapié en agilizar el desarrollo de los partidos y evitar dilaciones.

Pérez Pardo enfatizó que el reglamento vigente responde a las exigencias internacionales de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, especialmente en lo relacionado con el control del pitcheo y la correcta inscripción de los jugadores.

Recalcó que el respeto a estas normas es fundamental para evitar sanciones y preparar a los directores de equipos de cara a compromisos fuera del país.

El responsable nacional de reglas y arbitraje, Luis Daniel del Risco, confirmó además que la cobertura televisiva está asegurada para toda la postemporada; en jornadas con cuatro partidos simultáneos, al menos tres serán transmitidos en vivo, y la logística general del evento se encuentra completamente garantizada.

Los play offs de cuartos de final, pactados al mejor de siete juegos, arrancan este martes con los enfrentamientos entre Holguín y Artemisa, y Mayabeque frente a Industriales.

Para el miércoles están previstos los duelos Las Tunas–Villa Clara y Matanzas–Sancti Spíritus.

El equipo campeón obtendrá el derecho de representar a Cuba en la Champions League de Béisbol, programada del 22 al 29 de marzo en México