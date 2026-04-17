Mujeres ilustres de Trinidad (+fotos)

El aporte de tres féminas trinitarias a la cultura de la tercera villa de Cuba fue reconocido por este valioso proyecto que apuesta por la igualdad de género

El diálogo mostró la grandeza, desde la humildad, de estas mujeres que ya dejan una impronta en la historia de la cultura de la ciudad. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

Mujeres Ilustres, uno de los proyectos más hermosos del Centro de Promoción Literaria Raúl Ferrer en Sancti Spíritus, regresa a Trinidad para visibilizar el testimonio de tres féminas con una historia de vida fascinante, marcada por retos y realizaciones profesionales y personales.

Las invitadas, afrodescendientes las tres, simbolizan el valor de la perseverancia, el talento, la creatividad y la capacidad de compartir sus saberes como inspiración para que otras mujeres no se rindan y sigan sus propios sueños.

Obdulia González Gómez e Irene Calderón Michilena, ambas artesanas, son dos artistas consagradas del hilo y de la aguja; mientras, Gloria Arrechea Malibrán es la directora desde hace más de 20 años del Museo de Arqueología Guamuhaya y poeta autodidacta, quien le escribe versos a la ciudad, a la familia, a la amistad y al amor.

Conducido por Sayli Alba Álvarez, gestora del proyecto y directora del Centro de Promoción Literaria Raúl Ferrer, el diálogo mostró la grandeza, desde la humildad, de estas mujeres que ya dejan una impronta en la historia de la cultura de la ciudad.

Obdulia e Irene le deben a este oficio no solo el sustento económico propio y de su familia, sino la oportunidad de plasmar en el lienzo una obra creativa de preciosa factura y la continuidad de un oficio que es el alma de esta urbe colonial.

El testimonio de Gloria permitió conocer a la mujer que se emociona y llora, a la que la vida le ha puesto pruebas difíciles y que las ha vencido con su fuerza e infinita fe, herencia de sus ancestros.

En el Patio de la Academia de las Artes, perteneciente a Artex, amigos, compañeros de trabajo y familia, acompañaron a estas mujeres Ilustres; y todos aplaudieron a la agrupación tradicional Tonadas Trinitarias y al resto de los invitados.