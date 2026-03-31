Intercambio de libros: de novedad a impacto

La cita forma parte del programa de acciones de Sancti Spíritus para agasajar el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y los 65 años de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba

La realidad superó las expectativas y se llevaron libros todas las personas que quisieron. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

De gran impacto se evaluó la realización de la Feria de Intercambio de Libros, realizada en la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), de Sancti Spíritus, con la que se agasajó el Día del Libro Cubano.

La joven Adriana Alfonso Martín, quien tuvo la idea de materializar la iniciativa, sin precedente que se recuerde en esta tierra, confiesa que temió que no se acercaran hasta el lugar. Mas, muchos rostros jóvenes compartieron sus títulos.

“Realmente surgió esta propuesta porque hace poco fui a Santa Clara y encontré a un señor vendiendo muchos libros de uso —explica quien funge como especialista en Comunicación en el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Sancti Spíritus—. Recordé que en casa tenía muchos títulos, unos propios, otros legados de personas que por disímiles razones no podían conservarlos, así que se me ocurrió, primero, hacer una Feria de adopciones. Luego, me dije: pero me quedaré sin ninguno. Fue entonces que propuse hacer lo del intercambio”.

Pero la realidad superó las expectativas y se llevaron libros todas las personas que quisieron, incluso aunque no canjearan.

“Me ha gustado porque, sobre todo, vinieron muchos jóvenes. Espero volver sobre la acción. Tal vez no todos los meses, pero sí en fechas señaladas, efemérides importantes relacionadas siempre con la literatura”.

La Feria de Intercambio de Libros en Sancti Spíritus formó parte del programa de acciones de esta tierra para agasajar el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y los 65 años de la Uneac.