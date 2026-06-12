Premios a los más sobresalientes del Escaramujo (+fotos)

La octava edición del concurso se dedica al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro

La Unidad artística Coro Reparador de sueños ganó el lauro en música, en la categoría de aficionados. (Fotos: Cultura Espirituana/ Facebook)

El Teatro Principal de Sancti Spíritus levantó su telón para mostrar el talento de instructores de arte, promotores culturales y artistas aficionados participantes en la octava edición del Concurso Escaramujo.

Con la presencia de siete unidades artísticas procedentes de la cabecera provincial, el municipio de Taguasco y la comunidad rural de Banao, así como otras en formato de audiovisual, el jurado del evento más importante de la Brigada de Instructores de Arte José Martí (BJM) evaluó creaciones en las manifestaciones de música, teatro, danza y artes visuales.

En ese último apartado, los lauros recayeron, en la categoría aficionado, en la trinitaria Marian A. Valdivia Cruz, por su obra Ciudad artesanal y creativa y, en la de la instructora de arte Liset Fardales Portal por la pieza Mujer.

Mientras, en música se llevó las palmas el Coro Reparador de sueños, conducido por Dayimí Contreras y Bárbaro Lázaro Acosta y, como instructores de arte, el proyecto Ilú, también liderado por Bárbaro Lázaro Acosta.

En danza el colectivo evaluador confirió el lauro a Haciendo Futuro, uno de los proyectos del movimiento de artistas aficionados de mayor arraigo en tierra espirituana.

Por su parte, en teatro resultó reconocida la compañía Andarte, por la obra Raíces, escrita por la instructora Lianet Rivadeneira Martínez, integrante de la BJM.

La obra Raíces, protagonizada por Andarte, se llevó las palmas en teatro.

“Los artistas aficionados, por lo general, tienen un protagonismo significativo en el escenario cultural espirituano. Hemos recorrido todos los municipios. También hemos compartido con el resto de las unidades artísticas infantiles e invitados como Lidis Lamarú. Ha sido un reto llegar aquí. Estamos muy agradecidos con este y todos los logros, así como los espacios que nos abren las puertas”, acotó Lianet.

La gran fiesta que acogió el escenario del Teatro Principal se dedicó al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, reconocido como el padre de la Brigada de Instructores de Arte José Martí.

La música de Ilú fue aplaudida por el jurado y públicos.