Premios desde la ciudad (+fotos)

Uno de los regalos por el cumpleaños de la cuarta villa siempre resulta la entrega de reconocimientos a las mejores creaciones

La Charanga XL ganó el lauro en interpretación con la canción Un danzón a Sancti Spíritus. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

La añeja villa de Sancti Spíritus ha sido, prácticamente desde que nació, musa de todas las expresiones artísticas. En busca de avivar ese amor y respeto, cada año se convoca a los creadores a optar por el Premio de la Ciudad.

En las artes visuales, por segunda ocasión, Rafael González Morales se llevó, por unanimidad del jurado, el lauro por su instalación Cachita.

“Fue pensada hace algún tiempo. Decidí presentarla al Salón porque la imagen de nuestra Virgen de la Caridad es vital en estos momentos tan cargados de energías negativas y de problemas.

“La ubiqué en un contexto aislado de la Galería de Arte Oscar Fernández Morera para que un mayor número de públicos interactúe con ella”.

Ubicada en una de las paredes de la Iglesia de Jesús Nazareno, fue creada con materiales no convencionales en el mundo de las artes plásticas: chatarra de metales.

En las artes visuales Rafael González Morales se llevó el lauro por su instalación Cachita.

Mientras, en el apartado de literatura, se llevó a casa el premio Ariel Fonseca Rivero por su poemario Barakel.

“Son tres cuadernillos. El central lo integran haikus. El tercero tiene que ver con obras de una pintora camagüeyana, quien dibuja muchas flores. Y el primero tiene que ver un poco conmigo”.

Después de mucho tiempo sin convocar, se decidió que se evaluaría la mejor interpretación musical. Para sorpresa de bailadores y jurado, el lauro recayó en el tema inédito Un danzón a Sancti Spíritus, de Hirán Chávez Valdivia, defendido por la Charanga XL.

“Hacía tiempo que le debía una canción a nuestra ciudad. Algunas personas al escuchar el montaje en la orquesta me alentaron a presentarla. Me di cuenta de que gustaba, que la interpretación de ese gran sueño que es la Charanga XL haya ganado es una gran alegría y un verdadero regalo”.

En el caso del Premio de la Ciudad en artes escénicas, las ovaciones fueron para Réquiem por Virgilio, dirigido por el dueto de Jose Meneses y Félix Ramón Delgado. La puesta en escena sube con sistematicidad al escenario del Centro para las Artes Serafín Sánchez Valdivia y ha logrado mover a los públicos hacia la instalación.

Réquiem por Virgilio se llevó el lauro en artes escénicas. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

Históricamente una de las categorías más reñidas en el Premio de la Ciudad es la de investigación. En este 2026, el estudio Septeto Espirituano: un siglo de historia en la música espirituana, de Greten Lauren Blanco Montesino y Antonio Abad Sosa Soto, fue el ganador.

La entrega de este lauro es uno de los mejores regalos que siempre se le otorga a la villa espirituana por su cumpleaños porque se convierte en el homenaje de su gremio artístico.