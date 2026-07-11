La pintura es todo para mí

Lo confiesa Lauren Mercedes Fleitas Rojas, quien con solo 12 años defiende el arte. Con sus obras ha ganado varios concursos a nivel municipal, provincial y nacional

Lauren disfruta el arte de pintar. (Fotos: Cortesía de Diusmila Rojas)

Tenía apenas un año cuando Lauren Mercedes Fleitas Rojas empezó a enamorarse de la pintura. Sus primeros trazos salieron de la imaginación de una niña que creció entre profesionales de la radio, viendo a su madre Diusmila Rojas Monteagudo en pleno ajetreo reporteril.

En aquellos dibujos de la infancia lo mismo recreaba plantas y micrófonos que rostros de cualquier persona del medio de prensa. Siempre encontraba motivos para crear. Sin otro soporte que una hoja, lápiz o lapicero, esta pequeña yaguajayense no solo jugaba a ser artista, sino que alimentaba, sin darse cuenta, la vocación por las artes plásticas.

“Mi mamá me llevaba a la emisora y para no estar aburrida le pedía a cualquier trabajador una hoja y un lapicero. Así empecé a pintar. Luego vino la covid y aprendí más cosas, desde manualidades hasta técnicas nuevas. Ahora hago diferentes pinturas: con betún, acuarela, colores, óleo, acrílico, o con plumones de buena calidad”, refiere la niña de 12 años.

Tras su ingreso a la Secundaria Básica, Lauren espoleó sus instintos creativos. Sin descuidar las actividades docentes, aprovecha cuanto tiempo tiene para sentarse y crear. “Me gusta pintar todo lo que tiene vida, aunque también sé pintar naturaleza muerta. No obstante, prefiero rostros, personas… Es lo que aprendí desde pequeña”, cuenta Fleitas Rojas.

“Prefiero pintar rostros, personas… Es lo que aprendí desde pequeña”, cuenta Fleitas Rojas.

Lauren cursa el octavo grado. Es una alumna ejemplar y les da color a sus ideas a través de las ondas del pincel. “Después que termino las tareas, me pongo a pintar. Otras veces, si tengo tiempo libre en la escuela, aprovecho y empiezo a darles forma a los pensamientos. He trabajado varias temáticas, dentro de ellas, las relacionadas con los mártires y las efemérides”, detalla, con una madurez que asombra.

En el camino de las artes plásticas, Lauren no va sola. Desde la etapa de la covid hasta la fecha cuenta con la asesoría de profesores entregados a esa manifestación. Gracias a la preparación académica, la pequeña ha participado en varios concursos a nivel municipal, provincial y nacional. En estas categorías ha cosechado lauros.

“He participado en los concursos Fidel en nuestros corazones, Yo Pinto a Camilo, Por los caminos del Maestro, De donde crece la palma, Raúl Ferrer entre nosotros, Bombero voluntario soy, La familia y el tránsito, La Defensa Civil en acción, Mi mundo agropecuario cumple 20 años y en otros concursos de las FAR y del Minint”, señala.

A cada uno de estos certámenes la pequeña yaguajayense les ha regalado sus mejores trazos. Y aunque ha alcanzado reconocimientos a diferentes instancias, en el año 2024 exhibió los mejores frutos: primer lugar del segundo nivel y premio nacional en el concurso Bombero voluntario soy, primer lugar del segundo nivel en el De donde crece la palma, y primer lugar en el recién lanzado Mi mundo agropecuario cumple 20 años.

No hay dudas: Lauren Mercedes Fleitas Rojas tiene vocación por las artes plásticas. Por ello, no le teme al lienzo en blanco, ni al pincel zigzagueante sobre el tejido. Detrás de cada trazo está el ímpetu de una niña que hila la vida con los colores; sus sueños y la pasión por crear. “La pintura es todo para mí, porque me gusta, me relaja, y me ofrece nuevas experiencias”, concluye con una determinación que no cabe en sus 12 abriles.