Presentan en Cuba equipo para tratamiento post-chinkungya

Se trata del estimulador eléctrico de baja frecuencia y dos canales Stimul-W, desarrollado por la empresa Combiomed, adscripta a Biocubafarma, que cuenta con registro sanitario en Cuba, México y Venezuela

El Stimul-W de Combiomed ha tenido como escenarios principales instituciones de nivel secundario y terciario con fines de investigación. (Foto: PL)

Un dispositivo médico diseñado para la prevención y aceleración de la cicatrización de úlceras dérmicas demostró efectividad como alternativa terapéutica complementaria sobre la inflamación articular y como componente analgésico, en el manejo de la artralgia crónica post-chikungunya, trascendió hoy.

Se trata del estimulador eléctrico de baja frecuencia y dos canales Stimul-W, desarrollado por la empresa Combiomed, adscripta a Biocubafarma, que cuenta con registro sanitario en Cuba, México y Venezuela.

Introducido en el año 1998, el Stimul-W de Combiomed ha tenido como escenarios principales instituciones de nivel secundario y terciario con fines de investigación y tratamiento de úlceras venosas, del pie diabético, en sicklémicos, en heridas dehiscentes y osteomielitis crónica, señaló el tecnólogo.

En mayo de 2024, el equipo se introdujo en 188 centros sicopedagógicos y hogares de ancianos; y en agosto de 2025, en 451 policlínicos, además de otras 400 unidades entregadas a la empresa Ensume.

Durante el habitual encuentro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel con expertos y científicos para abordar temas de salud, se presentó una Evaluación de la efectividad y protocolo de implementación de este dispositivo, destaca el diario Granma.

Como parte del intercambio, la doctora Yamilé Valdés, investigadora del Instituto de Endocrinología, presentó las consideraciones sobre un estudio de efectividad para la ampliación del uso del Stimul-W, en específico en adultos con sintomatología articular, posterior a la fase aguda del chikungunya.

Explicó que el objetivo primario del estudio es demostrar la efectividad de este equipo médico en el tratamiento de adultos con sintomatología articular, basado en estimulación eléctrica más cuidados convencionales en comparación con el estándar de cuidados convencionales del chikungunya.

La especialista explicó que se concibe el establecimiento de un protocolo de actuación con un procedimiento estandarizado para la aplicación del estimulador eléctrico con el fin de aliviar la sintomatología articular posterior a la etapa aguda de la enfermedad, fundamentalmente inflamación y dolor en hombro, mano, rodilla y tobillo.

Concibe, además, de forma inicial, un Protocolo de intervención sanitaria y levantamiento de datos, con una evaluación de resultados del protocolo de actuación, en trabajadores de la Salud de las provincias de La Habana y Matanzas, tomando en cuenta el principio de que también hay que cuidar a los cuidadores.