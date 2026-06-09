Preservar archivos no es guardarlos en una gaveta (+fotos)

Toda la historia guardada en esos sitios forma parte de la propia vida de las personas y los lugares

Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray

Con el objetivo de generar conciencia sobre la necesidad de preservar la información en cualquiera de los formatos en que se origine, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2007 la celebración, cada 9 de junio, del Día Internacional de los Archivos.

En nuestro país la conservación de documentos ha sido una problemática debido a la falta de legislaciones y su aplicación estricta en torno a los procederes y obligaciones para con los archivos.

A fin de conocer más sobre esta temática Escambray conversó con Greten Blanco Montesino, jefa del Departamento de Gestión Documental y Archivos de la Delegación Provincial del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en Sancti Spíritus.

“Cuando hablamos de archivos todo el mundo piensa en los documentos de las bibliotecas y los de historia. Pero hay muchos tipos de archivos y numerosos responsables de preservarlos.

“La radio, por ejemplo, tiene una memoria sonora que preservar, una fonoteca, que está dentro de los archivos especiales porque no estamos hablando de un papel, sino de otro formato de conservación. Así pasa también con la televisión”.

“La conservación de los diferentes tipos de archivos constituye la garantía para preservar la memoria histórica de la nación”, asegura Greten Blanco Montesino, jefa del Departamento de Gestión Documental y Archivos de la Delegación Provincial del Citma en Sancti Spíritus.

Decía que son muchos los responsables de preservar archivos…

“Así es. Todas las instituciones, organismos y organizaciones son responsables de proteger su documentación. Lo que pasa es que un acta de consejo de dirección de la semana pasada de cualquier empresa puede parecer intrascendente, pero en esa reunión se pudo haber tomado una decisión histórica para la entidad o hasta para la provincia”.

En sentido general, ¿cree que exista conciencia de la importancia de cuidar la memoria histórica de las instituciones?

“Desgraciadamente, no. Del período anterior a 1959 tenemos mucha información, pero de ahí para acá no ha sido igual.

«No obstante, el país ha dado pasos de avance. Siempre se protegió mucho lo que teníamos en los archivos de historia, pero si las instituciones no tributan a estos, llega el momento en que se pierden documentos y archivos importantes, lo cual crea lagunas informativas.

«Desde el año 2020 contamos con el Decreto-Ley No. 3 del Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivos de la República de Cuba, que norma la responsabilidad que tienen las entidades con la preservación de su documentación».

En abril de este año comenzó la primera edición del curso de habilitación para gestores documentales en la provincia.

Además de esa norma, ¿qué otra legislación rige los procederes con los archivos?

“El Decreto-Ley No. 3 es la base legal fundamental que rige la política de país para la preservación de los archivos y el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (Citma) el organismo rector de la actividad.

“Pero ya desde 2006 Cuba contaba con el Programa Nacional de Memoria Histórica, que surgió por indicación del General de Ejército Raúl Castro Ruz y que ha ido evolucionando hasta que en 2017, por indicación del entonces vicepresidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, amplió la participación y comenzaron a sesionar comisiones nacionales, provinciales y municipales para atender el programa.

“En materia legal podemos hablar también de la reciente Ley No. 168 de 2024 de Transparencia y Acceso a la Información Pública que viene a calzar el Decreto-Ley No. 3. Al estar establecido legalmente que los órganos, organismos y entidades de la Administración del Estado están obligados a ofrecer datos de carácter público, existe una mayor responsabilidad con los archivos para poder cumplir con ese mandato legal”.

Para el cuidado y preservación de los archivos se cuenta con personal capacitado?

“Precisamente, ese es uno de los problemas que tenemos identificados en la provincia. Contamos con muy pocas personas capacitadas para atender esta actividad.

“Preservar archivos no es guardarlos en una gaveta. Hay procedimientos que van desde la manera de organización hasta el cuidado de los materiales.

“Este año comenzamos en el mes de abril con la primera edición del curso de habilitación para gestores documentales en la provincia. Esto nos dará la posibilidad de disponer en el territorio de más personal capacitado”.

Desde este 9 de junio, Día Internacional de los Archivos, y hasta el próximo 3 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día del Archivero Cubano, se desarrollará en toda Cuba la jornada Cubarchivos 2026.

Entre sus objetivos se encuentran elevar la sensibilidas de las personas en relación con la importancia de conservar la memoria histórica; fomentar buenas prácticas de transparencia y acceso a la información y visibilizar el papel de los archivos como soporte legítimo de la continuidad histórica de la nación.