Presidenta de Costa Rica destituye a su canciller por no informarle de una reunión con Trump

El comunicado señaló que Costa Rica considera que la iniciativa Escudo de las Américas, liderada por Estados Unidos, es un espacio “fundamental en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández (derecha.), y el canciller, Manuel Tovar (izquierda.) (Foto: AFP)

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destituyó este jueves al canciller Manuel Tovar, de manera inmediata y sorpresiva, el mismo día en que estaba previsto que pronunciara el discurso en representación del país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Presidencia justificó la medida en un comunicado, en el que dijo que Tovar no informó a Fernández de una invitación a una reunión en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Presidencia calificó la omisión como una negligencia, al considerar que impidió participar a Fernández en una cita clave de la iniciativa de cooperación en seguridad. El comunicado señaló que Costa Rica considera que la coalición liderada por Estados Unidos es un espacio “fundamental en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

Fernández había decidido no viajar a la Asamblea General y se encontraba en Colombia en una visita oficial con su homólogo Abelardo de la Espriella. La mandataria ha señalado que desconocía la programación de la reunión con Trump.

(Con información de la BBC)