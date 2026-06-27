Presidenta encargada venezolana ofrece balance tras daños por sismos

La jefa de Estado encargada subrayó que lo más importante y lo más estratégico es el rescate de las personas que aún están con vida

Desde ahora a mañana 10 países más se sumarán a las labores de rescate», detalló la presidenta encargada. (Foto: Captura de pantalla)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció hoy un balance de las “terribles consecuencias” del impacto ocasionado por los dos sismos del pasado miércoles, que ocasionaron daños materiales y humanos.

Desde el puesto de Comando Central de la Zona Operativa de Defensa Integral en el estado de La Guaira, territorio más afectado del país, la mandataria comentó detalles de los trabajos realizados en la demarcación que permitieron la recuperación del 60 por ciento del sistema eléctrico.

Añadió que se espera avanzar mucho más en las próximas horas en ese servicio con la recuperación de una torre eléctrica en la montaña, así como saturaron con la distribución de agua y alimentos, para que “no haya necesidad”.

La jefa de Estado calificó la situación de dolorosa “para nuestra patria”, pero que da muestra del sentimiento del pueblo venezolano a través de la solidaridad, donde “nadie está solo” y las gentes se volcaron a ayudar a los vecinos en comunidad, a los amigos, familiares y desconocidos.

Subrayó que fueron siete los estados afectados por los seísmos, pero La Guaira “amerita una atención especial”, donde se reportan por los informes oficiales, pérdidas cuantiosas en la infraestructura civil e institucional y en vidas humanas.

Rodríguez reiteró como prioridad más estratégica el “proceso de rescate de las personas que aún están con vida” y gradeció a los rescatistas nacionales que llegaron de todo el país “por su labor incansable” de ayudar en la búsqueda de las personas.

La gobernante encargada afirmó que Venezuela no está sola al recibir la mano solidaria del mundo, anunció la llegada de un equipo de rescatistas de Italia y el mensaje recibido por la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni, quien dijo estar muy impactada por las imágenes vista.

En las próximas horas deberán llegar a la nación sudamericana otros 10 países para labores de rescate, que se sumarán a los especialistas que están en el terreno provenientes de México, Estados Unidos, El Salvador, Suiza, Colombia, Francia, España, Ecuador, Chile, República Dominicana, Türkiye y Panamá, entre otros.

“Estamos haciendo un trabajo coordinado entre los equipos de rescate nacional e internacionales, sin descanso en estas primeras 72 horas que son vitales para salvar vidas”, expresó Rodríguez.

Apuntó que, como parte de la militarización de La Guaira, fueron desplegados en la zona más de 14 mil militares de la Fuerza Armada y de la Policía, quienes se mantienen en patrullaje permanente para garantizar la tranquilidad, los trabajos de recuperación y adoptar medidas de atención sanitaria.

“Tenemos que tomar acciones y medidas para prevenir cualquier situación en materia de salubridad”, dijo Rodríguez, y aseguró que de esta tragedia, que enluta a la familia venezolana, saldrán más unidos y fortalecidos.